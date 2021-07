Die mittelfristige Range im DAX dominiert den Handel weiterhin. Für den Ausblick am Donnerstag orientiere ich mich daher an bekannten Marken. Bekannter Kursverlauf im DAX Die gestrige Kernfrage, ob wir uns weiterhin in der größeren Range aufhalten, wurde direkt am Morgen beantwortet. Es erfolgte kein Ausbruch. Die Tiefs am Dienstagabend waren die untere Bandbreite einer seit Wochen andauernden Bewegung, die nun weiter fortgesetzt wurde. Mit einem ...

