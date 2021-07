DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

COMMERZBANK - Die Commerzbank hat entschieden, welche ihrer Filialen keine Zukunft haben. Insgesamt 240 Zweigstellen in ganz Deutschland will die Bank noch in diesem Jahr dichtmachen, losgehen soll es im Oktober. Einem Sprecher zufolge fallen in Berlin mit acht und Hamburg mit elf Standorten nur vergleichsweise wenige Filialen weg; in Baden-Württemberg etwa stehen jedoch 38 von 78 Zweigstellen auf der Streichliste. (Süddeutsche Zeitung)

BANK OF CHINA - Die Deutschland-Tochter der Bank of China hat nach Informationen des Handelsblatts massiven Ärger mit der Finanzaufsicht Bafin. Hintergrund der jüngsten Auseinandersetzung sei, dass sich das Institut von seinem Leiter der Compliance- und Anti-Geldwäsche-Abteilung getrennt hat, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen. Die Bafin traue dem verbliebenen Personal nicht zu, sich angemessen um die sensiblen Themenbereiche zu kümmern. Die Finanzaufsicht habe die Bank deshalb angewiesen, einen externen Dienstleister zu engagieren, um die Einhaltung von Regeln (Compliance) und die Geldwäschebekämpfung zu überwachen. (Handelsblatt)

FLASCHENPOST - Die Oetker-Tochter Flaschenpost steigt in den Wettbewerb der Lebensmittellieferdienste ein. Nach einem ersten Pilotprojekt in Münster beliefert der Getränkelieferdienst nun auch Düsseldorf und Langenfeld mit Frischeartikeln und Tiefkühlprodukten. Flaschenpost-Chef Stephen Weich hat in dem neuen Geschäftsfeld außerdem noch größere Pläne: "Wir haben eine so hohe Akzeptanz in Münster festgestellt, dass wir das jetzt auch an anderen Standorten testen und perspektivisch bundesweit ausrollen wollen", sagte er (Handelsblatt)

FRAPORT - Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte fordert auch im Reiseverkehr Privilegien für Geimpfte und Genesene. "Es kann nicht sein, dass doppelt Geimpfte, die jetzt aus einem Virusvariantengebiet zurückkehren, zwei Wochen in Quarantäne müssen", so Schulte. Es müsse auch im Interesse der Allgemeinheit einen Anreiz geben, sich impfen zu lassen. Schulte rechnet für 2021 am Frankfurter Flughafen mit 30 bis 35 Prozent der Passagierzahl von 2019. Die Kurzarbeit müsse womöglich bis Ende März 2022 ausgeweitet werden, um Arbeitsplätze zu sichern. (SZ)

NEOBANK - Die niederländische Neobank bunq hat in einer Finanzierungsrunde 193 Millionen Euro von dem britischen Private Equity Haus Pollen Street Capital einsammeln können. Die Bewertung würde demnach bei 1,6 Milliarden Euro liegen. Noch steht aber die Genehmigung der Zentralbank der Niederlande aus. Bisher hatte das Unternehmen mit seiner Unabhängigkeit geworben, Gründer Ali Niknam hat das Unternehmen bis zuletzt aus eigener Tasche finanziert - nach eigenen Angaben mit 98,7 Millionen Euro. (FAZ)

July 08, 2021

