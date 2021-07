Vor ca. zwei Jahren wird Robert Greifeld, der frühere Vorstandsvorsitzende und CEO der Technologiebörse NASDAQ, folgendermaßen zitiert: "100 % aller heute an der Wall Street gehandelten Aktien und Anleihen könnten tokenisiert werden, und in fünf Jahren werden 100 % aller Aktien und Anleihen an der Wall Street tokenisiert werden." Tokenisieren bedeutet, eine eindeutige digitale Repräsentation einer Aktie, Anleihe oder eines anderen Vermögenswerts zu schaffen. In der Regel geschieht dies heute auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...