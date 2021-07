TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Juli 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 12. Juli:

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 05/21

01:50 JPN: Erzeugerpreise 06/21

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 06/21 (vorläufig) 08:00 DEU: Großhandelspreise 06/21

08:00 DEU: Destatis: "Corona-Daten Deutschland: Neues Datenangebot" 12:00 PRT: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

15:00 RUS: Handelsbilanz 05/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Online-Pk der Landesbank Baden-Württemberg zur Einführung des digitalen Euro 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank 13:00 ERU: Treffen der Eurogruppe mit US-Finanzministerin Janet Yellen 14:00 DEU: Video-Pressekonferenz Bund der Steuerzahler zu Kernbotschaften für die nächste Legislaturperiode. Mit dem Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel. DEU: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen in Berlin + 19.00 Statement vor Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundeskanzleramt BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

