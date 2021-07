DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Chinas Wirtschaftswachstum hat sich im zweiten Quartal wahrscheinlich auf etwa 8,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr verlangsamt und könnte sich im letzten Quartal 2021 auf bis zu 5,0 Prozent abschwächen. Das erwartet Wang Yiming, ein Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der PBoC. In einem Interview mit staatlichen Medien sagte Wang, dass sich Chinas Wirtschaft im dritten Quartal auf etwas über 6,0 Prozent und im vierten Quartal auf 5,0 bis 6,0 Prozent verlangsamen könnte.

US-Finanzministerin Janet Yellen hat sich indes "sehr besorgt" über das Risiko durch neue Corona-Varianten für die wirtschaftliche Erholung geäußert. "Wir sind sehr besorgt über die Delta-Variante und andere Varianten, die auftreten und die Erholung bedrohen könnten", sagte Yellen.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.351,00 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 14.797,50 -0,1% Nikkei-225 28.542,66 +2,16% Hang-Seng-Index 27.499,74 +0,57% Kospi 3.249,80 +0,99% Shanghai-Composite 3.556,37 +0,92% S&P/ASX 200 7.327,80 +0,75%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend deutlich erholt zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Montag. Starke Vorgaben der Wall Street, wo die Kurse am Freitag erneut Rekordstände erreichten, und die Senkung der Mindestreserveanforderung durch die chinesische Notenbank (PBoC) lindern zunächst die Sorgen wegen der grassierenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen negativen Folgen für die Wirtschaft. Der japanische Aktienmarkt erhält zusätzlich Rückenwind vom wieder leicht nachgebenden Yen. Ein schwächerer Yen verbessert die Exportchancen japanischer Unternehmen. Gesucht sind in der ganzen Region Konjunkturzykliker, aber auch Banken. Letztere profitieren ebenfalls von der Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft und eine damit verbundene höhere Kreditnachfrage. Zudem haben sich die Renditen am US-Anleihemarkt nach dem jüngsten Rücksetzer stabilisiert. Japanische Maschinenbauaktien werden gestützt vom überraschend starken Auftragseingang der Branche im Mai. Die Daten gelten zwar als notorisch volatil. Nichtsdestotrotz springen Fanuc um 6,3 Prozent nach oben. Yaskawa Electric liegen 5,4 Prozent im Plus, nachdem der Maschinenbau- und Robotikkonzern Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht hat. Einen Anstieg um 1,5 Prozent verzeichnet derweil die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) in Taipeh. Der Chiphersteller hat am Freitag nach Börsenschluss überzeugende Geschäftszahlen veröffentlicht.

US-NACHBÖRSE

Southwest Airlines legten um 1,0 Prozent zu. Die Fluggesellschaft will im Zuge der Normalisierung des Flugbetriebs nach dem Abflauen der Pandemie in diesem Jahr etwa 120 Piloten einstellen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.870,16 +1,3% 448,23 +13,9% S&P-500 4.369,55 +1,1% 48,73 +16,3% Nasdaq-Comp. 14.701,92 +1,0% 142,13 +14,1% Nasdaq-100 14.826,09 +0,7% 103,96 +15,0% Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 816 Mio 973 Mio Gewinner 2.598 807 Verlierer 723 2.507 Unverändert 153 93

Deutlich erholt von den Vortagesabgaben hat sich die Wall Street am letzten Handelstag der Woche präsentiert. Am Donnerstag hatte der S&P-500 - ausgelöst durch verstärkte Konjunktursorgen - den kräftigsten Tagesverlust seit rund drei Wochen verzeichnet, am Freitag erreichte er schon wieder ein neues Allzeithoch. Auch der Nasdaq-Composite erreichte auf Schlussbasis eine Rekordhöhe. Die Anleger richteten ihren Blick bereits mit Zuversicht auf die startende Berichtsaison zum zweiten Quartal. Bei den Einzelwerten ging es für die Aktien von Pfizer um 1,1 Prozent nach oben, Biontech gewannen 4,6 Prozent. Die beiden Impfstoffhersteller wollen schon bald die Zulassung für die Verabreichung einer dritten Dosis ihres Corona-Impfstoffs beantragen. Bankenwerte profitierten von den steigenden Marktzinsen. Der Bankensektor lag mit einem Plus von 3,5 Prozent an der Spitze. JP Morgan gewannen 3,2 Prozent und Goldman Sachs 3,4 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,22 2,4 0,19 10,0 5 Jahre 0,79 4,8 0,74 42,6 7 Jahre 1,11 5,8 1,06 46,4 10 Jahre 1,36 6,0 1,30 43,9 30 Jahre 1,99 6,4 1,92 34,0

Die Renditen der US-Anleihen erholten sich von den jüngsten kräftigen Abgaben, die sie zuletzt auf den niedrigsten Stand seit Februar geführt hatten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:23 % YTD EUR/USD 1,1868 -0,1% 1,1875 1,1835 -2,8% EUR/JPY 130,75 -0,0% 130,80 130,24 +3,7% EUR/GBP 0,8546 -0,0% 0,8550 0,8589 -4,3% GBP/USD 1,3888 -0,0% 1,3889 1,3779 +1,6% USD/JPY 110,17 +0,0% 110,14 110,05 +6,7% USD/KRW 1145,33 0% 1145,33 1148,66 +5,5% USD/CNY 6,4790 +0,0% 6,4790 6,4873 -0,7% USD/CNH 6,4781 -0,0% 6,4804 6,4926 -0,4% USD/HKD 7,7664 -0,0% 7,7677 7,7673 +0,2% AUD/USD 0,7471 -0,2% 0,7486 0,7439 -3,0% NZD/USD 0,6982 -0,2% 0,6997 0,6952 -2,8% Bitcoin BTC/USD 34.242,51 -0,7% 34.473,76 32.869,76 +17,9%

Der Dollar tendierte leichter, der Dollarindex verlor 0,3 Prozent. Der Euro rückte auf 1,1879 vor. Teilnehmer zeigten sich etwas mutiger, was den Dollar unter Druck brachte. Zugleich legte der Greenback etwas gegen den "sicheren Hafen" Yen zu, nachdem er hier am Vortag deutlich abgegeben hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,44 74,56 -0,2% -0,12 +53,9% Brent/ICE 75,40 75,55 -0,2% -0,15 +47,5%

Die Ölpreise setzten ihre langfristige Aufwärtsbewegung fort. Auf Wochensicht steht allerdings ein Minus zu Buche. Nach den Mehrjahreshochs am Montag gaben die Ölpreise in den folgenden Tagen kräftig nach. Nachdem sich die Gruppe Opec+ nicht auf eine Fördererhöhung hatte einigen können, dominierten Sorgen, die Mitglieder könnten eigenmächtig die Förderung anheben. Dazu gesellten sich Konjunktur- und Nachfragesorgen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.801,45 1.808,90 -0,4% -7,45 -5,1% Silber (Spot) 26,03 26,11 -0,3% -0,08 -1,4% Platin (Spot) 1.101,55 1.104,75 -0,3% -3,20 +2,9% Kupfer-Future 4,32 4,35 -0,7% -0,03 +22,5%

Der Goldpreis legte zu und entfernte sich nach oben von der Marke von 1.800 Dollar. Das Edelmetall profitiere von der Suche nach Sicherheit aufgrund der sich wieder ausbreitenden Coronavirus-Pandemie, hieß es. Es war der höchste Wochengewinn seit sieben Wochen, befördert auch durch den launischen Aktienmarkt, den nachgebenden Dollar und den deutlich gefallenen Renditen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht einen "wahrscheinlichen Zusammenhang" zwischen Corona-Impfungen mit einem mRNA-Vakzin und Herzmuskelentzündungen, die aber "sehr selten" seien. Insgesamt überwiege der Nutzen der Impfung gegenüber den Risiken.

GLOBALE MINDESTSTEUER

Die G20-Staaten haben die Einführung einer Mindeststeuer von 15 Prozent für global agierende Unternehmen beschlossen. Die Finanzminister der G20-Gruppe einigten sich bei ihrem Treffen in Venedig auf die "historische" Steuerreform, wie aus der Abschlusserklärung hervorging. Die Minister riefen jene Länder, welche die Pläne bisher ablehnen, dazu auf, sich dem Abkommen anzuschließen.

USA SANKTIONEN

Die USA haben im Umgang mit China, Russland und dem Iran 34 Unternehmen und andere Entitäten auf eine Sanktionsliste gesetzt.

WETTBEWERBSPOLITIK USA

US-Präsident Biden hat eine weitreichende Verfügung unterzeichnet, die darauf abzielt, wettbewerbsfähige Märkte in der gesamten US-Wirtschaft zu fördern und die Dominanz von Unternehmen einzuschränken, die nach Ansicht des Weißen Hauses Verbraucher, Arbeitnehmer und kleinere Unternehmen benachteiligt. Der Plan reicht von alltäglichen Verbraucheranliegen - Hörgeräte und Gepäckgebühren - bis hin zu einigen der sehr aktuellen Themen wie z.B. den allerersten kartellrechtlichen Vorschriften für Internetplattformen.

KONJUNKTUR JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern Mai +7,8% (PROG: +2,6%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Mai +12,2% gg Vj

BAYER

hat in den USA die weltweit erste Zulassung für seinen Wirkstoff Finerenon bekommen. Künftig dürfen damit Patienten behandelt werden, die nach einer Typ-2-Diabetes eine chronische Nierenerkrankung entwickelt haben.

BIOGEN

