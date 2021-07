DJ Österreichische Post kauft ING-Privatkundengeschäft in Österreich

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Österreichische Post AG kauft das Privatkundengeschäft der ING Groep NV in Österreich. Deren Aktivitäten in dem Land würden inklusive Kunden und Mitarbeiter an die Post-Tochter Bank99 übertragen, teilten beide Unternehmen mit. Die Transaktion soll noch im letzten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden.

Die Aktivitäten mit Geschäftskunden führt ING in Eigenregie weiter. Die Niederländer hatten zuvor angekündigt, dass sie eine strategische Überprüfung ihres Retail-Bankgeschäfts in Österreich durchführen. Über die Gespräche mit ING hatte die Österreichische Post bereits berichtet.

Mit dem Privatkundengeschäft werden über 100.000 Kunden und eine Bilanzsumme von rund 1,7 Milliarden Euro übernommen. Die Post bezifferte den nun erforderlichen Eigenmittelbedarf der Bank99 im Zuge der Übernahme und eines Aufbauprogrammes bis Ende 2021 auf 100 Millionen Euro. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Die Bank99 befindet sich noch im Aufbau. Die Post verspricht sich für die Tochter durch die Übernahme schneller als geplant eine kritische Größe zu erreichen und ein ausgeglichenes Ergebnis innerhalb der nächsten drei Jahre.

