BERLIN (dpa-AFX) - Das Corona-Jahr 2021 ist für den Einzelhandel ein Jahr der Wechselbäder: Für den Modehandel geht es nach monatelangem Lockdown aktuell aufwärts. Der Lebensmittelhandel muss dagegen mit einem Ende des durch die Schließung vieler Restaurants und Betriebskantinen in der Pandemie ausgelösten Höhenfluges rechnen. Welche Auswirkungen Corona auf die Branche im ersten Halbjahr hatte und welche Erwartungen der Einzelhandel für die zweite Jahreshälfte hat, darüber will der Handelsverband Deutschland (HDE) am Mittwoch (10.30 Uhr) auf seiner Jahrespressekonferenz in Berlin informieren. Breiten Raum dürften wenige Monate vor der Bundestagswahl auch die Erwartungen des Handels an die Politik einnehmen.

Im Corona-Jahr 2020 lagen die Umsätze des gesamten Einzelhandels in Deutschland nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes real - also bereinigt um Preissteigerungen - um 3,9 Prozent und nominal um 5,1 Prozent über dem Vorjahreswert. Doch war die Entwicklung in den verschiedenen Branchen sehr uneinheitlich. Während der Onlinehandel boomte und auch Lebensmittelhändler sowie Möbel- und Heimwerkermärkte gute Geschäfte machten, stürzte etwa der Textilhandel tief in die Krise./rea/DP/jha