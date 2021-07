BERLIN (dpa-AFX) - Parteien, Kandidaten und ihre Mitarbeiter sollen rund um die Bundestagswahl besonders darauf achten, in ihrer Kommunikation kein Einfallstor für Hackerangriffe offen zu lassen. Um diese Risiken und möglicherweise aus dem Ausland gesteuerte Desinformationskampagnen zur Wählerbeeinflussung geht es am Mittwoch (11.00 Uhr) bei einem Pressetermin von Bundesinnenminister Horst Seehofer in Berlin. Begleitet wird er von Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang, dem Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, und Bundeswahlleiter Georg Thiel.

Vom BSI hatten die Parteien bereits vor einigen Wochen Post erhalten. In dem Schreiben von Ende Mai hieß es: "Angesichts der anhaltend herausfordernden Cyber-Sicherheitslage möchten wir Sie bei Überlegungen unterstützen, wie Sie sich am besten vor Cyber-Gefährdungen im Umfeld der Wahl schützen können." Zusätzlich gab die Behörde einige einfache Tipps wie: Nutzen Sie für verschiedene Accounts unterschiedliche Passwörter./abc/DP/jha