TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Juli 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 14. Juli:

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 12:45 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen

13:45 USA: Delta Air Lines, Q2-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Novem, Ende der Zeichnungsfrist

USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 07/21

06:30 JPN: Industrieproduktion 05/21 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 06/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 05/21 08:00 GBR: Verbraucherpreise 06/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 06/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

09:30 SWE: Verbraucherpreise 06/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 05/21

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 06/21

16:00 CAN: BoC, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung vor dem Repräsentantenhaus 20:00 USA: Fed, Beige Book

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Jahrespressekonferenz (online) 10:30 DEU: Pk Deutsches Aktieninstitut zur Vorstellung einer Studie: "Handlungsempfehlungen an die Politik für mehr Börsengänge in Deutschland" mit Christine Bortenlänger, Geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts, und Christof Hettich, Partner von Ritterhaus Rechtsanwälte 11:00 EUR: Urteil des Europäischen Gerichts zu staatlichen Beihilfen Österreichs für Austrian Airlines während der Covid-19-Krise 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu Steuervorteilen für Nike in den Niederlanden 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu staatlichen Beihilfen Österreichs für Austrian Airlines während der Covid-19-Krise 12:00 BEL: EU-Kommission präsentiert voraussichtlich ihr Paket "Fit for 55" - ein Maßnahmenbündel zum Erreichen des EU-Klimaziels 2030, Brüssel DEU: Online-Pk Grüne-Bundestagsfraktion zum EU-Klimapaket "Fit für 55" + 13.45 Statement Bundesvorsitzender Robert Habeck

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi