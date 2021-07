DJ EUREX/DAX-Futures seitwärts in den Options-Verfall

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut behauptet zeigen sich die DAX-Futures im Frühhandel am Donnerstag. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 8 auf 15760 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15767 und das Tagestief bei 15725 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.277 Kontrakte.

Damit setzt sich die Seitwärtstendenz fort. In den Blick rückt nun zunehmend der kleine Verfallstermin mit dem Auslaufen der Juli-Optionen am Freitag. Bis dahin könnte der Future in der engen Range zwischen 15.750 und 15.800 festgehalten werden, heißt es am Markt.

DJG/hru

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2021 00:13 ET (04:13 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.