EQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ALSO beschleunigt Ausbau des Cloud-Plattform Geschäfts



15.07.2021 / 07:00





Emmen, Schweiz, 15. Juli 2021 PRESSEMITTEILUNG

ALSO beschleunigt Ausbau des Cloud-Plattform Geschäfts



Die Zeichen stehen auf konsequentem Wachstum: neben dem Ausbau des Solutions-Geschäfts wird auch der Service-Bereich fokussiert auf die Nutzung der derzeitigen Opportunitäten ausgerichtet. Seit Jahren investiert ALSO systematisch in digitale Plattformen - nun sieht das Unternehmen seinen Kurs bestätigt mit dem Boom, den das Cloud-Geschäft, insbesondere das as-a-Service-Angebot, aber auch Cybersecurity-Produkte oder KI-gestützte Anwendungen derzeit erleben.



Jan Bogdanovich, Senior Vice President Consumptional Business der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): "Die hybride Welt des Next Normal bietet uns die Chance, die Anzahl an Unique Usern des ALSO Cloud Marketplace stark auszubauen. Gleichzeitig können wir durch unser Ökosystem, die weiteren Kompetenzfelder wie Cybersecurity oder AI und die Möglichkeit, auch Geräte as-a-Service direkt über den ALSO Cloud Marketplace zu vermarkten, die Monetarisierungstiefe jedes einzelnen Arbeitsplatzes signifikant erhöhen. Das ist ein echter Wettbewerbsvorteil, den wir gemeinsam mit unseren Channel-Partnern konsequent nutzen werden."



Cloud-zentriertes Denken und kunden-fokussiertes Arbeiten sind entscheidend für das quantitative Wachstum. Gestärkt durch zusätzliche neue Mitarbeiter wird die Unterstützung der Kunden bei der digitalen Transformation der Endkunden intensiviert. Development-Teams werden die einfache Migration von Kunden-Systeme ermöglichen und die Distributions- und Onboarding-Prozesse noch einfacher machen. Um die Monetarisierung weiter zu optimieren, wird die Zusammenarbeit mit den bestehenden Vendoren intensiviert; gleichzeitig sollen zusätzliche Anbieter und ISVs für den ALSO Cloud Marketplace gewonnen werden.



Pressekontakt ALSO Holding AG:

Beate Flamm

Senior Vice President Communication

Telefon: +49 151 61266047

E-Mail: beate.flamm@also.com



ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 24 Ländern Europas sowie in insgesamt 90 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von rund 110.000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Vendoren in über 1340 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com .



Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.