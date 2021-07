Der neueste NPC Melwyn bietet ein herausforderndes neues Dungeon-Level, Schattenmissionen und mehr

Führender Spieleentwickler Nexon hat das neueste Stardust-Update für sein kostenloses Fantasy-MMORPG Mabinogi angekündigt. Ab heute wird den Milletians der neueste nicht-spielbare Charakter (NPC) Melwyn vorgestellt, der Spieler mit Materialien belohnt, um mystische Stardust-Fähigkeiten freizuschalten. Die Spieler können auch an den herausfordernden Schattenmissionen und neuen Intermediate Dungeon-Levels teilnehmen.

Im neuesten Update der Stardust-Saga begrüßt Melwyn die Milletians in der Royal Society of Astronomy und bietet eine Reihe von Quests an. Nach Abschluss dieser Quests belohnt Melwyn die Spieler mit Materialien, die zur Freischaltung aller fünf neuen Stardust-Fähigkeiten und ihrer unterstützenden Effekte verwendet werden können.

Das neue Update wird aufregende neue Dungeon-Inhalte bieten: Die TailTeann Shadow Missionen beinhalten "Let Them Fight" und "All-Out War" und die Tara Shadow Missionen ermöglichen es den Spielern, an "Sniper War" oder "Shadow Realm Champion" teilzunehmen. Milletians, die diese vier neuen Missionen erfolgreich abschließen, haben die Chance, zwei spektakuläre Zauberrollen zu erhalten, indem sie die letzte Schatztruhe nach Abschluss jedes Dungeons öffnen.

Zusätzlich werden neue Intermediate Dungeons eingeführt, die nur mit einem Intermediate Dungeon Pass zugänglich sind, der Zugang zu den Intermediate Dungeons Math, Rabbie und Barri bietet. Um den Pass zu kaufen, gehst du zum Researcher's Shop in der Nähe des Poulnabrone Rock in Dunbarton. Jeder Dungeon belohnt Spieler mit mehr Zauberrollen, sobald der jeweilige Dungeon erfolgreich abgeschlossen wurde.

Weitere Informationen zu den neuesten Updates von Mabinogi erhälst du auf der offiziellen Website und wenn du @mabinogi auf Facebook für die neuesten aktuellen Updates folgst.

Das 2008 herausgegebene Mabinogi spielt in einer kostenfreien eindrucksvollen MMORPG-Welt, in der mystische Abenteuer warten. Schaffen Sie sich Anime-Helden mit Tausenden eigener Gestaltungsoptionen wie Frisuren, Gesichtsausdruck und Kleidungsstilen. Wählen Sie aus Dutzenden von Talenten, professionellen Revolverhelden und Bogenschützen über Musiker, Schneider und Köche. Spieler können das Spiel auf ihre eigene Art genießen und entweder den gefährlichen Pfad eines Abenteurers wählen oder mit starken unternehmerischen Fähigkeiten ein blühendes Geschäft aufbauen.

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. ("Nexon") genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchweg legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es ihren Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

