FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Merkels Abschied von Amerika:

"(...) In den 16 Jahren von Merkels Kanzlerschaft hat sich das Land schwergetan, seinen Beitrag zu militärischen Einsätzen zu leisten, die dem Erhalt der freien Welt dienen sollten. Das hat in Washington viele deprimiert (...). Zu Merkels Realitätssinn gehört, dass sie nach Bidens Amtsantritt früh darauf hinwies, dass Europa gegenüber China andere Interessen habe als Amerika, sprich primär wirtschaftliche. Ob das wirklich so ist, wäre eine Diskussion wert. Aber dass China heute überhaupt eine überragende Rolle spielt im Verhältnis zu Washington, zeigt, wie sich die Welt verändert hat. Als Merkel 2005 Kanzlerin wurde, galt der islamistische Terrorismus als größtes gemeinsames Problem. Jetzt verabschiedet sie sich von einem Amerika, das im scharfen Wettstreit mit Russland und China steht. (...)"/yyzz/DP/nas