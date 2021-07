DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

WASSERSTOFF - Deutschland will sich beim Umbau der Energiewirtschaft maßgeblich auf grünen Wasserstoff, der mithilfe erneuerbarer Energien erzeugt wird, konzentrieren. Klaus-Dieter Maubach, Chef des Energiekonzerns Uniper, hält das für einen Fehler. "Sich jetzt schon nur auf grünen Wasserstoff zu fokussieren halte ich für falsch", sagt Maubach. Der Manager macht sich für den sogenannten blauen Wasserstoff stark. Dieser gilt indes als umstritten, weil er mithilfe von Erdgas hergestellt wird. (Handelsblatt)

ÜBERFLUTUNGEN - Die Schäden durch die Hochwasser-Katastrophe liegen nach ersten Schätzungen des Bundesverkehrsministeriums bei fast 2 Milliarden Euro. Allein im Schienennetz der Deutschen Bahn und an den Bahnhöfen sollen Schäden von rund 1,3 Milliarden Euro entstanden sein. Es seien viele Strecken betroffen und teils bis zu 25 Kilometer Länge von den Wassermassen unterspült worden. Doch auch auf den Straßen und Autobahnen gibt es große Zerstörungen. Auch dort gehen die Schäden den internen Erhebungen zufolge in den Bereich von mehreren hundert Millionen Euro. (Bild)

EU-GELDER - Vor der Vorstellung des Jahresberichts zur Rechtsstaatlichkeit der EU-Kommission hat die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD), die Sperrung von EU-Geldern für Ungarn und Polen gefordert. "Die Kommission muss jetzt unmittelbar handeln und vor allem Ungarn, aber auch Polen EU-Gelder sperren. Sie kann sich wirklich nicht mehr rausreden", sagte Barley. "Faktisch wird die Lage immer schlimmer, in Ungarn wie in Polen." Wichtig sei dabei, dass diese Maßnahmen in erster Linie die Regierungen treffen und nicht die Bevölkerung, fügte sie hinzu. Am bedrohlichsten sei die Lage in Ungarn unter Regierungschef Viktor Orban. (Funke Mediengruppe)

