DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 21. Juli

=== *** 07:00 DE/Daimler AG, ausführliches Ergebnis 2Q (08:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 09:10 Presse-Telefonkonferenz), Stuttgart *** 07:00 DE/SAP SE, Ergebnis 2Q (14:00 Finanzanalysten- Telefonkonferenz), Walldorf *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1H, Göttingen *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q, Basel 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q, Veldhoven *** 08:30 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H, Bilbao 09:30 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, u.a. zu Hochwasserhilfen, Berlin 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), mündliche Verhandlung in Sachen "Äußerungsbefugnisse von Regierungsmitgliedern" *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Bundesinnenminister Seehofer, PK zu Hochwasserhilfen des Bundes, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR *** 12:30 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q, New Brunswick *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q, Atlanta 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q, Dallas - AU/Cimic Group Ltd (ehemals Leighton Holdings), Ergebnis 1H, St. Leonards Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 21. Juli 2021 wirksam: + S&P-500 - AUFNAHME: Moderna - HERAUSNAHME: Alexion Pharmaceuticals ==

July 21, 2021 00:01 ET (04:01 GMT)

