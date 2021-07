München (ots) - Klar, wir alle lieben die Sonne. Doch wenn sie mit ihren Strahlen direkt zu unseren Fenstern hereinscheint, erhitzt sie in den Räumen die Luft, den Fußboden, ja sogar die Möbel. In manchen Wohnungen werden da schnell Temperaturen über 30°C erreicht. Das mindert deutlich die Wohn- und Schlafqualität. Im Schlafzimmer gilt eine Temperatur von ca.18°C als ideal, um am nächsten Morgen tatsächlich entspannt und ausgeruht in den Tag starten zu können.Die meistgebräuchlichen Lösungen zur Bewältigung des Hitzeproblems in der Wohnung versprechen viel, können in der Praxis jedoch nicht überzeugen.Die Lösung heißt: CLIP'N'SHADE - der clevere Sonnenschutz, der wirklich kühltCLIP'N'SHADE wird außen am Fenster angebracht. Im Gegensatz zu innenliegenden Hitzeschutzprodukten weist CLIP'N'SHADE somit effektiv 90-95% der Hitzestrahlung bereits vor dem Fenster ab. Die Luft kann bei geschlossenem Rollo zirkulieren und es kommt noch genügend Licht in die Innenräume.Die Vorteile im Überblick:- Einfach kühlend - Reduziert die Temperatur in der Wohnung bis zu 10 Grad- Einfach eingebaut - ohne Bohren! Keine Erlaubnis vom Vermieter erforderlich- Einfach passend -für fast jede Fenstergröße- Einfach langlebig - robust und wetterfest- Einfach online bestellt - in 2 bis 3 Tagen daMehr über CLIP'N'SHADE und die Möglichkeit sich noch heute die Lösung für eine kühle Wohnung zu bestellen unter: www.clipnshade.de (https://clipnshade.de/?utm_source=dpa_newsaktuell&utm_medium=cpc&utm_campaign=native_ad)Pressekontakt:ClipnShade GmbHDillberg 1497828 MarktheidenfeldGermanyOriginal-Content von: ClipnShade GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157343/4974030