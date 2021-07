Olten (ots) - Das Oltner Start-up Eventfrog hat die hauseigene App zur Einlasskontrolle "Entry-App" weiterentwickelt und ermöglicht den Scan von Covid-Zertifikaten aus der Schweiz und der EU direkt in ihrer Ticketing-App.Verkaufen Veranstaltende ihre Tickets über Eventfrog, so können sie die sogenannte "Entry-App" für das Scannen der Tickets am Eingang nutzen. Die Entry-App ist kostenlos, läuft auf jedem Smartphone und erlaubt die Einlasskontrolle ohne spezielle Zusatzgeräte. Neu lassen sich mit ihr auch Covid-Zertifikate scannen. Die Smartphone-App wurde 2018 lanciert und ermöglicht eine reibungslose und schnelle Einlasskontrolle. Diese wird nun auch unter erschwerten Bedingungen gewährleistet.Simple Anwendung verhindert WarteschlagenDie Erweiterung besticht durch ihre Einfachheit. Veranstalter:innen können Covid-Zertifikate und Tickets in einem Zug scannen und müssen dabei keine Einstellungen ändern. In der App wird die Gültigkeit des Zertifikats sowie der Name der Person angezeigt, der direkt mit dem Ausweisdokument abgeglichen werden kann. Ob das Ticket davor oder danach gescannt wird, spielt keine Rolle. Da Eventfrog die Lösung des BAGs implementiert hat, können Veranstaltende sicher sein, dass Zertifikate korrekt erkannt werden.Flexibilität und Einsatz zahlt sich ausBereits bei der Öffnung nach dem ersten Lockdown konnte das Ticketing-Start-up überzeugen, indem es Veranstalter:innen binnen weniger Wochen mehrere neue Funktionen kostenlos zur Verfügung gestellt hatte. Mit den sogenannten Corona-Schutzfunktionen konnten Veranstaltende die behördlichen Auflagen erfüllen, ihre Schutzkonzepte sicher umsetzen und Events Covid-konform organisieren. Das brachte Eventfrog trotz der Krise in der Veranstaltungsbranche einen deutlichen Aufschwung. Dass das Oltner Unternehmen sich in Krisenzeiten agil weiterentwickelt, wurde auch offiziell anerkannt. Eventfrog wurde Anfang des Jahres mit dem Solothurner Unternehmerpreis ausgezeichnet.Mit weiteren Expansionen auf KursEventfrog ist der Einstieg in den deutschen Markt trotz anhaltender Krise gelungen. Auch wenn die Öffnungen in Deutschland erst langsam Wirkung zeigen, kann das Unternehmen von Monat zu Monat mehr Veranstalter:innen für sich gewinnen. Ausserdem expandiert das Start-up noch diesen Herbst in die Romandie.www.eventfrog.ch/covid-certPressekontakt:Reto BaumgartnerPR und KommunikationGründer und Mitinhaber+41 62 206 77 00www.eventfrog.chreto.baumgartner@eventfrog.netMedien Kit mit Logos, Fotos und Grafiken:www.eventfrog.de/medienOriginal-Content von: Eventfrog AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100073980/100874985