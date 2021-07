Tel Aviv, Israel und Bielefeld, Deutschland (ots/PRNewswire) - - Die neue Produktserie, die in Israel für Krebspatienten verschrieben wird, wird in Deutschland ab dem 3. Quartal 2021 unter der Marke Naxiva Panaxol Onko erhältlich seinPanaxia Labs Israel Ltd. (https://panaxia.co.il/) ("Panaxia Israel"), (TASE: PNAX), ein globales Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung fortschrittlicher medizinischer Cannabisprodukte in pharmazeutischer Qualität spezialisiert hat, und das deutsche Pharmaunternehmen AxioNovo GmbH, das auf den Bereich Onkologie spezialisiert ist, gaben heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung bekannt. Die Vereinbarung, die Teil der Zusammenarbeit zwischen Panaxia und Neuraxpharm ist, betrifft die Vermarktung, den Verkauf und den Vertrieb einer neuen Serie medizinischer Cannabisprodukte mit einer einzigartigen Formulierung, die in Israel für Krebspatienten entwickelt und verwendet wird. Diese Formulierungen werden in Deutschland als pharmazeutische Zwischenprodukte für Magistralrezepturen vertrieben.Dr. Dadi Segal, CEO von Panaxia Israel: "Wir begrüßen die Vereinbarung mit der AxioNovo GmbH und sind stolz auf dieses Vertrauensvotum eines spezialisierten deutschen Pharmaunternehmens im Bereich der Onkologie, das Panaxia als strategischen Partner gewählt hat, um Patienten in ganz Deutschland fortschrittliche und innovative Behandlungen auf Basis von medizinischem Cannabis zugänglich zu machen, sowie auf unsere Zusammenarbeit mit Neuraxpharm im Bereich des ZNS. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Anerkennung unseres Beitrags und zur Ausschöpfung unseres Potenzials auf dem größten Markt in Europa."Udo Wieners, CEO von AxioNovo GmbH:" Als Teil der PharmaMed Group bieten wir in Deutschland verschiedene Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Onkologie an. Wir freuen uns darauf, die Naxiva Panaxol Onko-Produktlinie in Partnerschaft mit Panaxia als Teil unseres bereits bestehenden Portfolios für Krebspatienten auf den Markt zu bringen, und glauben, dass dies eine hervorragende Erweiterung unseres ganzheitlichen Behandlungsansatzes ist."Der Vertrag wurde für fünf Jahre geschlossen, in denen Panaxia für die Herstellung der Produkte nach europäischem Standard (EU-GMP) und deren Registrierung gemäß den behördlichen Anforderungen in Deutschland verantwortlich sein wird. Die AxioNovo GmbH wird für die Vermarktung, den Verkauf und den Vertrieb der medizinischen Cannabisprodukte von Panaxia an Krebspatienten durch Direktkauf in Apotheken auf Rezept von Onkologen an Krebsfachkliniken in Deutschland zuständig sein. Diese Produkte wurden entwickelt und werden derzeit in Israel für verschiedene medizinische Indikationen wie Krebsschmerzen, Appetitlosigkeit und andere Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Krebsbehandlungen eingesetzt.Die neue Produktserie unter der Marke Naxiva Panaxol Onko zeichnet sich durch spezielle Formulierungen und neue Extrakte aus, die für onkologische Patienten in Israel geeignet sind. Die Produkte wurden auf der Grundlage umfangreicher klinischer Daten entwickelt, die Panaxia seit über einem Jahrzehnt gesammelt hat, sowie auf der Grundlage seiner umfassenden Erfahrung bei der Behandlung von Krebspatienten in Israel. Der erste Verkauf der Produkte in Deutschland wird für das 3. Quartal 2021 erwartet, vorbehaltlich der Genehmigung der deutschen Behörden für die Vermarktung und den Vertrieb der Produkte.Diese Zusammenarbeit ergänzt die Kooperation von Panaxia in Deutschland mit Neuraxpharm im Bereich der traditionellen ZNS-Medikamente, die seit Anfang 2021 die Vermarktung von Panaxias Produkten an Patienten vorsieht.Informationen zu AxioNovo GmbHDie AxioNovo GmbH, ein Mitglied der PharmaMed Group, ist ein modernes pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Bielefeld, Deutschland, das sich auf die Onkologie konzentriert, mit einer klaren Vision, innovativen Konzepten, progressiven Ansätzen und einer einzigartigen Organisationskultur. Seit mehr als 15 Jahren konzentriert sich die AxioNovo GmbH auf den wichtigsten Wert - die Gesundheit. Sie hat sich auf die Behandlung und Heilung von Krankheiten spezialisiert und bietet Patienten Erleichterung durch fortschrittliche, qualitativ hochwertige und kosteneffektive onkologische Medikamente. Die AxioNovo GmbH bekennt sich zu den Grundsätzen des FSA-Kodex (Transparenzkodex der Deutschen Gesellschaft für Freiwillige Selbstkontrolle in der Arzneimittelindustrie e.V.) und sieht damit soziale Verantwortung als Selbstverständlichkeit an.Informationen zu Panaxia Labs IsraelPanaxia Labs Israel, Ltd. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das bei TASE (TASE: PNAX). Es ist ein globales Pharmaunternehmen, das fortschrittliche medizinische Cannabisprodukte von hoher pharmazeutischer Qualität entwickelt, herstellt und vertreibt. Panaxia, der Pionier und größte Hersteller von medizinischem Cannabis in Israel, ist das einzige Unternehmen in Israel, das über eine von der Europäischen Gesundheitsbehörde zugelassene EU-GMP-Fabrik verfügt, die für die kommerzielle Produktion und den Export von medizinischem Cannabis und dessen Produkten nach Europa erforderlich ist. Panaxia ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung komplexer und fortschrittlicher Cannabis-Pflanzenprodukte spezialisiert, die auf klinischen Informationen und einer breiten Datenbank mit Zehntausenden von Patienten basieren.Panaxia Israel ist eine Tochtergesellschaft der Panaxia Pharmaceutical Industries, die 2010 von Dr. Dadi Segal (PhD), Dr. Eran Goldberg (PhD) und Assi Rotbart (LL. B) als Cannabisabteilung der Segal Pharma Group gegründet wurde, die seit über vier Jahrzehnten tätig ist und mehr als 600 verschiedene pharmazeutische Produkte herstellt, die in über 40 Ländern vertrieben werden.Die Panaxia Group hat über 150 Mitarbeiter.Panaxia-Webseite: https://panaxia.co.il/AxioNovo GmbH: https://www.axionovo.net/