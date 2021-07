Köln (ots) - Ab September verstärkt Pinar Atalay (43) das Moderationsteam von "RTL Aktuell" rund um Peter Kloeppel, Charlotte Maihoff, Maik Meuser, Anna Fleischhauer und Christopher Wittich.Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL NEWS: "Pinar Atalay ist eine Topjournalistin und wird bei uns den weiteren Ausbau der RTL-Informations- und Nachrichtenangebote in zentraler Rolle mitgestalten. Daher ist es nur naheliegend, dass sie auch unser Nachrichten-Flaggschiff präsentiert. Damit steht unser erstklassiges und vielfältiges Moderationsteam, das ab dem 2. August wochentags zwei Ausgaben von RTL Aktuell produziert. Die erste schon um 16.45 Uhr und die zweite natürlich - wie gewohnt - um 18.45 Uhr."Pinar Atalay: "Täglich schaltet ein Millionenpublikum RTL Aktuell ein. Ich freue mich sehr, den Zuschauer:innen zur besten Sendezeit die wichtigsten Nachrichten des Tages bei RTL präsentieren zu dürfen."Pinar Atalay wechselt zum August exklusiv zu RTL. Eines ihrer ersten Projekte beim Kölner Sender ist das RTL/ntv Wahl-Triell am 29. August, das sie gemeinsam mit Peter Kloeppel moderieren wird. Darüber hinaus übernimmt sie ab Herbst eine Woche pro Monat die Moderation von "RTL Direkt", dem neuen Primetime-Nachrichtenformat live aus Berlin, das am 16. August um 22.15 Uhr seine Premiere bei RTL feiert.Pressekontakt:Bettina KlauserLeiterin Kommunikation Information/SportMediengruppe RTL DeutschlandTelefon: 0221 / 45674100bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deAlessia GerkensSenior Managerin Kommunikation & PR Information/SportMediengruppe RTL DeutschlandTelefon: 0221 / 45674101alessia.gerkens@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4981722