DJ Unicredit verhandelt exklusiv über Kauf von Paschi-Geschäft

Von Mauro Orru

MAILAND (Dow Jones)--Die Unicredit SpA wird exklusive Gespräche über die mögliche Übernahme einiger Geschäftsbereiche der in Schwierigkeiten geratenen Banca Monte dei Paschi di Siena SpA aufnehmen. Die italienische Bank teilte mit, dass sie sich mit der italienischen Regierung, die einen Anteil von rund 64 Prozent an Monte dei Paschi hält und sich verpflichtet hat, die Bank bis April nächsten Jahres zu reprivatisieren, auf die Bedingungen für ein Geschäft geeinigt hat.

Unicredit-Chef Andrea Orcel, der Anfang des Jahres die Nachfolge von Jean Pierre Mustier an der Spitze der Bank angetreten hat, sagte, dass die Vereinbarung der Voraussetzungen zur Kapitalneutralität, zum Schutz vor Rechtsstreitigkeiten und zum Ausschluss notleidender Kredite von einer potenziellen Transaktion "uns die Grundlage für den Eintritt in eine exklusive Phase der Due-Diligence-Prüfung und Verhandlungen gegeben hat".

"Während der Due-Diligence-Phase werden wir eine detaillierte Analyse durchführen und bewerten, ob wir in der Lage sind, eine Transaktion zu konzipieren, die die vereinbarten Parameter erfüllt. Dann, und nur dann, werden wir die Grundlage haben, um zu entscheiden, ob wir fortfahren", sagte Herr Orcel.

Monte dei Paschi, die als älteste Bank der Welt bekannt ist, wurde in den letzten Jahren einer umfassenden Restrukturierung unterzogen, die eine staatliche Rekapitalisierung, die Veräußerung von faulen Krediten in Milliardenhöhe und einen Stellenabbau umfasste.

Eine Übernahme der Monte dei Paschi oder einiger ihrer Geschäftsbereiche würde Unicredit rund 3,9 Millionen Kunden, 80 Milliarden Euro an Kundenkrediten, 87 Milliarden Euro an Kundeneinlagen und 62 Milliarden Euro an verwalteten Vermögenswerten einbringen.

July 30, 2021 03:06 ET (07:06 GMT)

