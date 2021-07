Unterföhring (ots) - Ein Mann in der Form seines Lebens und eine Sendung mit ihrer stärksten Quote aller Zeiten: Peter Giesel und die zurückliegende Staffel von "Achtung Abzocke" erreichen einen durchschnittlichen Marktanteil von 7,9 Prozent - Rekord!



Woche für Woche zeigt sich Peter Giesel am Donnerstagabend bei Kabel Eins als Quotengarant. Ein besonderes Highlight der aktuellen Staffel war der Allzeit-Rekord aller "Achtung Abzocke"-Formate am 1. Juli 2021, als die Sendung auf sensationelle 9,4 Prozent Marktanteil kam. Mit der vorerst letzten Folge erreicht die Jagd auf Urlaubsbetrüger gute 7,1 Prozent (alle Angaben: Z. 14-49).



Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 30.07.2021 (vorläufig gewichtet)



Original-Content von: Kabel Eins

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/4981808

