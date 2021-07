Was nicht so recht dazu passt, ist das Geschäft von MAN Energy Solutions. Doch:



Kürzlich tauchten Gerüchte auf, die Wolfsburger wollten sich von diesem Bereich trennen. Die Sparte, die sich auf Dieselmotoren für Schiffe konzentriert, könnte, nach Abwägung aller Optionen, an die Börse gebracht werden.



Aus dem Vorstand von VW war dazu bislang nichts Eindeutiges zu vernehmen. Das schließt einen Börsengang nicht zweifelsfrei aus, erst recht nicht, wenn er als Minderheitsanteil emittiert wird.



