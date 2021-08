FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von BMW haben am Dienstag vorbörslich mit Verlusten auf aktuelle Zahlen und den kurzfristigen Ausblick des Autobauers reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Papiere im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zuletzt um 1,9 Prozent auf 83,25 Euro.

BMW warnte nach einem unerwartet starken zweiten Quartal vor Belastungen durch höhere Rohmaterialpreise und eine knappe Chipversorgung in der zweiten Jahreshälfte. Bei der von Anlegern stark beachteten Jahresprognose für die Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern in der Autosparte geht das Management wie bisher von einem Wert am oberen Ende der Bandbreite von 7 bis 9 Prozent aus. Analysten rechnen aber bereits mit rund 10 Prozent. Die Analysten der Großbank UBS sprachen in einer ersten Reaktion von einem vorsichtigen Grundton der Münchener./edh/mis