Sanofi will US-mRNA-Hersteller Translate Bio erwerben

Von Kim Richters

PARIS (Dow Jones)--Der französische Pharmakonzern Sanofi SA will das US-Unternehmen Translate Bio übernehmen. In der Transaktion wird der Hersteller von mRNA-Therapeutika, der mit Sanofi zusammen an einem mRNA-Covid-19-Impfstoffkandidaten arbeitet, insgesamt mit rund 3,2 Milliarden US-Dollar bewertet. Die beiden Unternehmen teilten am Dienstag mit, dass Sanofi alle ausstehenden Aktien von Translate Bio für 38,00 Dollar pro Aktie in bar erwerben wird. Der Preis entspreche einem Aufschlag von 56 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs pro Aktie von Translate Bio in den vergangenen 60 Tagen, hieß es.

Die Vorstände beider Unternehmen haben laut Mitteilung der Übernahme zugestimmt, der CEO von Translate Bio sowie der größte Aktionär, der Hedgefonds The Baupost Group, LLC, unterstützen das Angebot. "Unser Ziel ist es, das Potenzial von mRNA in anderen strategischen Bereichen wie Immunologie, Onkologie und seltene Krankheiten zusätzlich zu Impfstoffen zu erschließen", sagte Sanofi-Chef Paul Hudson. Das Übernahmeangebot von Sanofi soll noch diesen Monat beginnen. Sanofi geht davon aus, dass die Übernahme des Unternehmens mit Sitz in Lexington im US-Bundesstaat Massachusetts im dritten Quartal abgeschlossen sein wird.

August 03, 2021 02:27 ET (06:27 GMT)

