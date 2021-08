NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi nannte den Quartalsbericht in einer ersten Reaktion am Dienstag "solide". Sollte der angekündigte Cashflow in diesem Jahr erreicht werden, wäre das ein Rekordwert seit 2016. Der Autobauer habe von den Preisen sowie von der Modellpalette profitiert. Von den Rohstoffpreisen und den Wechselkursen habe es kaum Gegenwind gegeben./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 06:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2021 / 07:01 / BST



ISIN: DE0005190003

