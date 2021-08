Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz der Schwäche bei Aktien sind am Freitag die 10-jährigen Bund-Renditen nur noch leicht gesunken, so die Analysten der DekaBank.Die Luft sei auf diesen Niveaus offensichtlich dünn. Angesichts rekordniedriger Realrenditen (inflationsbereinigte Renditen) bei Bunds seien weitere Renditerückgänge ohne klare Signale einer deutlich schwächeren konjunkturellen Dynamik schwierig. Echte Impulse für das Marktgeschehen seien in dieser Woche erst am Freitag zu erwarten, wenn die US-Arbeitsmarktdaten für Juli veröffentlicht würden. Enttäuschungen würden die Erwartungen für den Beginn des geldpolitischen Ausstiegs der FED aus ihrer ultra-lockeren Geldpolitik ("Tapering") weiter nach hinten verschieben. (Ausgabe vom 02.08.2021) (03.08.2021/alc/a/a) ...

