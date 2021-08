DGAP-News: tokentus investment AG / Schlagwort(e): Markteinführung

tokentus investment AG mit Börsendebüt im m:access der Börse München



03.08.2021 / 09:55

tokentus investment AG mit Börsendebüt im m:access der Börse München

- Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den stark wachsenden Blockchain-Markt ab heute im Handelssegment m:access der Börse München notiert

- Investitionspool für internationalen Blockchain-Markt

- Erfolgreicher Proof-of-Concept seit 2019

Frankfurt am Main/München, 3. August 2021 - Die tokentus investment AG ("tokentus", ISIN: DE000A3CN9R8; WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D) mit Sitz in Frankfurt am Main hat heute ihr Börsendebüt im Mittelstandssegment m:access der Börse München gegeben. Der erste Kurs der tokentus-Aktie wurde mit 2,00 Euro festgestellt, auf Basis der Gesamtaktienanzahl von 3.982.500 Stück entspricht dies einer Marktkapitalisierung von 7,97 Mio. Euro.

tokentus ist eine auf den Blockchain-Markt spezialisierte Beteiligungsgesellschaft und ermöglicht es Investoren, mittelbar in ein diversifiziertes, internationales Portfolio im stark wachsenden Zukunftsmarkt Blockchain zu investieren. Die von Vorstand Oliver Michel geleitete Gesellschaft versteht sich dabei als Investitionspool und Einstiegsvehikel für Investoren in den Blockchain-Markt.

tokentus verfügt nach eigener Ansicht über ein stetig wachsendes Netzwerk an Co-Investoren, ein wichtiger Erfolgsfaktor des Unternehmens bei der Suche nach interessanten Targets. tokentus unterhält derzeit Equity- und Token-Investments sowie Finanzanlagen an neun Blockchain-Unternehmen, darunter Celsius (www.celsius.network), ein aus Sicht des Unternehmens weltweit führender Anbieter von Finanzdienstleistungen für Kryptos, der anbietet, diese gegen Zins zu verleihen und darauf Kredite aufzunehmen, sowie Qredo, eine Plattform, die es institutionellen Händlern ermöglicht, digitale Assets 24/7 mit Hilfe eines offenen Protokolls (Multi Party Computation) zu sichern und schnell zu transferieren.

"Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2019 konnten wir unseren Investitionsansatz einem intensiven Proof-of-Concept unterziehen und es zeigt sich, dass wir interessante und gut vernetzte Investoren in tokentus gewinnen und unserer Ansicht nach vielversprechende Beteiligungen und Finanzanlagen eingehen konnten", so Oliver Michel, CEO der tokentus investment AG. "Wir haben für tokentus ganz bewusst die Form einer börsengelisteten Aktiengesellschaft gewählt, da wir uns ganz klar zu Transparenz für und Kommunikation mit unseren Investoren verpflichtet fühlen. Blockchain ist ein rasant wachsender Markt, der heute aus Sicht des Unternehmens in seiner Entwicklung dort steht, wo Telekommunikation und Internet Anfang der 90er Jahre gestanden haben. Um das Tempo des Blockchain-Marktes mitgehen zu können, haben wir uns schon zwei Jahre nach unserer Gründung für den Schritt in den m:access der Börse München entschieden. Wir wollen für Investoren in den Blockchain-Markt ein Einstiegsvehikel und Investitionspool sein und wollen mit der tokentus investment AG unseren eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen, ein hochwertiges, globales Portfolio an technologisch führenden Blockchain-Unternehmen aufzubauen und hierfür auf internationaler Ebene eine anerkannte Adresse zu werden."

Mit der Handelsaufnahme unterliegt tokentus nun höheren Transparenzanforderungen, die sich aus einer Verordnung der Europäischen Union sowie den Regularien der Münchner Börse ergeben. Ab sofort ist die Gesellschaft insbesondere verpflichtet, Nachrichten, die den Aktienkurs wesentlich beeinflussen könnten, im Rahmen der Ad-Hoc-Publizität zu veröffentlichen. Zudem besteht die Pflicht zur Veröffentlichung von Aktiengeschäften der Vorstände und Aufsichtsräte (Directors' Dealings).

In einem weiteren Schritt ist die kurzfristige Einbeziehung der tokentus-Aktie in den fortlaufenden XETRA-Handel geplant.



Über die tokentus investment AG

Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8, WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D) ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen im Blockchain-Markt. Die Aktie der tokentus investment AG ist seit 2. August 2021 im m:access (Freiverkehr) der Börse München notiert.

Über ein stetig wachsendes Netzwerk an Co-Investoren werden international Finanzanlagen und Beteiligungen an Unternehmen sowie Token von Beteiligungen und Finanzanlagen erworben, deren Geschäftsmodell in direkter Verbindung mit der Blockchain-Technologie steht. Aktionäre der tokentus investment AG können so mittelbar in ein diversifiziertes, internationales Portfolio im Zukunftsmarkt Blockchain investieren. Die tokentus investment AG versteht sich dabei als Investitionspool und Einstiegsvehikel für Investoren in den Blockchain-Markt. Als deutsche Aktiengesellschaft hat sich das Unternehmen der Transparenz und regelmäßigen Kommunikation gegenüber seinen Investoren verpflichtet. Aktuell hält die tokentus investment AG Finanzanlagen sowie Equity- und Token-Beteiligungen an neun Blockchain-Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tokentus.com

Kontakt für Rückfragen

Oliver Michel

CEO der tokentus investment AG

Tel: +49 175 7222 351

contact@tokentus.com

www.tokentus.com