DJ EUREX/DAX-Future steigt im Verlauf über 15.600 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future legt im Verlauf am Mittwoch leicht zu. Der September-Kontrakt steigt um 8.20 Uhr um 30 auf 15.599 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.602 und das Tagestief bei 15.542 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.770 Kontrakte. Damit notiert der DAX-Future unaufgeregt in seiner Spanne zwischen 15.260 und 15.805 Punkten. Zuletzt gab es oberhalb von 15.600 Punkte gute Abgabebereitschaft, so dass das Aufwärtsmomentum schnell zum Auslaufen kam.

August 04, 2021 02:30 ET (06:30 GMT)

