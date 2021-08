Nach der Übernahme seines Hauptkonkurrenten im vergangenen Monat rechnet obilet.com mit einem massiven Verkaufsschub bei Online-Flug- und Bustickets, da die Bedrohung durch Covid-19 in den kommenden Monaten und Jahren zurückgeht

Die führende Online-Plattform für Reisetickets der Türkei, obilet.com, wird im Kielwasser der Covid-19-Pandemie ein schnelles Wachstum verzeichnen. Nach der kürzlich erfolgten Übernahme des Erzrivalen Biletall wird Obilet Prognosen zufolge im Jahr 2021 mehr als 20 Millionen Tickets verkaufen gegenüber 8 Millionen im Jahr 2020 und das Jahr mit einem GMV von 300 Millionen US-Dollar abschließen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210804005054/de/

Having just acquired its arch-rival Biletall, Obilet is forecast to sell more than 20 million tickets in 2021, and close out the year with $300 million GMV. (Photo: Business Wire)