Oberursel (www.anleihencheck.de) - Sowohl die Gesamtinflation als auch die Kernrate ziehen in den USA kräftig an, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust in ihrem aktuellen "INVEST-REPORT".Im Vorjahresvergleich betrage die Inflationsrate damit nun 5,3%. Die FED argumentiere, dass derartig starke Preisschübe nur temporärer Natur seien. Die bisher verzeichneten Preisanstiege lägen jedoch weit oberhalb ihrer Prognosen. Die Produzentenpreise für die Endnachfrage würden im Juni gegenüber dem Vormonat ebenfalls deutlich um 1,0% zulegen. Der Inflationsdruck bleibe in der Summe weiter hoch. So würden die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust auf Gesamtjahressicht eine US-Verbraucherpreisinflation in Höhe von etwa 4,0% erwarten. (Ausgabe August 2021) (04.08.2021/alc/a/a) ...

