DJ MÄRKTE EUROPA/DAX steigt über 15.600 Punkte - Siemens Energy leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch mit höheren Kursen in den Handel gestartet. Die günstigen Vorlagen aus den USA und von den meisten asiatischen Börsen sorgen für kleinere Gewinne. Positiv beurteilen Marktteilnehmer den chinesischen Einkaufsmanager-Index für den Service-Bereich, der deutlich besser ausgefallen ist als erwartet. "Das ist ein gewisses Gegengewicht zu dem schwachen Industrie-PMI", so ein Marktteilnehmer. Vom Umfeld kommt am Morgen kein Störfeuer. Die Anleihen verteidigen die jüngsten Kursgewinne, und der Euro tendiert wenig verändert.

So legt der DAX im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 15.653 Punkte zu, auch der Euro-Stoxx-50 gewinnt ebenfalls ein halbes Prozent auf 4.138 Zähler. Für die Einzelwerte liefert die Berichtssaison einmal mehr die Impulse. Am Nachmittag steht aus den USA dann der ADP-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda, der ein erstes Indiz für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag liefern dürfte.

Siemens Energy schafft operativ kleinen Gewinn - Margenziel gekürzt

Siemens Energy hat trotz roter Zahlen ihrer Windkrafttochter Siemens Gamesa im dritten Quartal ihres Geschäftsjahres 2020/21 einen leichten operativen Gewinn abgeliefert. Das angepasste EBITA vor Sondereffekten - der wesentliche Maßstab des Konzerns für die operative Leistungsfähigkeit - verbesserte sich auf 54 Millionen Euro von minus 213 Millionen Euro im Vorjahrszeitraum. Bei Siemens Gamesa steht nach Verlustrückstellungen für das laufende Projektgeschäft ein Verlust von 154 Millionen Euro zu Buche. Weil bei der spanischen Tochter kurzfristig keine Besserung absehbar ist, streicht der deutsche Mutterkonzern sein Renditeziel für das Geschäftsjahr 2020/21 zusammen. Unterdessen sorgte ein Einbruch bei Aufträgen für Offshore-Windanlagen für einen Rückgang des Neugeschäftes um mehr als ein Drittel, das Book-to-Bill-Verhältnis fällt auf 0,82 zurück. Für die Aktie geht es um 0,8 Prozent nach unten und stellt damit das Schlusslicht im DAX.

Thales will sich derweil von dem Bereich Ground Transportation Systems trennen, es wird und exklusiv mit Hitachi Rail über einen Verkauf der Sparte verhandelt. Der zugrundeliegende Wert liegt bei 1,66 Milliarden Euro und damit eher am unteren Ende der von den Deutsche-Bank-Analysten im April genannte Spanne zwischen 1,5 und 2,5 Milliarden Euro. Thales berücksichtigt das Transport-Segment bereits als nicht fortgeführtes Geschäft in der Bilanz und hat damit den Ausblick entsprechend angepasst. Mit dem Schritt will sich Thales auf seine drei Hauptmärkte Aerospace, Rüstung und digitale Sicherheit konzentrieren, für die Aktie geht es im frühen Handel um 2,2 Prozent nach oben.

Commerzbank mit Verlust im zweiten Quartal

Kosten für den massiven Stellenabbau und Sonderabschreibungen haben der Commerzbank (-3,6 %) im zweiten Quartal tiefrote Zahlen beschert. Operativ schaffte die Bank dagegen dank einer geringeren Risikovorsorge und trotz eines spürbaren Ertragrückgangs einen Gewinn. An den Zielen, ein leichtes Ertragswachstum und einen operativen Gewinn zu erzielen, hielt die Bank fest. Die Commerzbank machte unter dem Strich einen Verlust von 527 Millionen Euro nach einem Gewinn von 183 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in einem von der Bank selbst zusammengestellten Konsens mit einem Fehlbetrag von 504 Millionen Euro gerechnet.

Positiv wird an der Börse die Entwicklung im Auftragsbestand von Hensoldt gewertet. Orders von 2,1 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2021 lassen den Auftragsbestand auf ein neues Rekordhoch von über 5 Milliarden Euro klettern. Dies sollte sich in den kommenden Quartalen positiv auf den Umsatz bei leicht steigenden Margen auswirken. Beim Umsatz wie auch beim EBITDA wurde derweil eine Punktlandung mit den Schätzungen von Analysten geliefert. Für die Aktie geht es um 0,7 Prozent nach oben.

Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall (+0,3 Prozent) hat derweil im ersten Halbjahr Gewinn und Umsatz kräftig gesteigert. An der Jahresprognose für 2021 hält das MDAX-Unternehmen fest, auch weil es eine weitere Wertberichtigung auf das Kolbengeschäft von 110 Millionen Euro vornehmen musste. An der Börse werden die Zahlen als operativ sehr stark eingestuft, hier habe sich der Gewinn mehr als verdoppelt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.142,63 +0,6% 24,68 +16,6% Stoxx-50 3.599,76 +0,5% 17,86 +15,8% DAX 15.671,58 +0,7% 116,50 +14,2% MDAX 35.465,85 +0,5% 166,45 +15,2% TecDAX 3.742,30 +0,6% 21,80 +16,5% SDAX 16.609,57 +0,6% 100,38 +12,5% FTSE 7.130,20 +0,3% 24,48 +10,0% CAC 6.757,53 +0,5% 33,72 +21,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,48 0 +0,09 US-Zehnjahresrendite 1,18 +0,01 +0,26 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Uhr Di, 17:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1870 +0,1% 1,1870 1,1858 -2,8% EUR/JPY 129,55 +0,1% 129,53 129,34 +2,7% EUR/CHF 1,0734 +0,1% 1,0728 1,0727 -0,7% EUR/GBP 0,8516 -0,1% 0,8525 0,8533 -4,7% USD/JPY 109,13 +0,1% 109,12 109,08 +5,7% GBP/USD 1,3939 +0,2% 1,3924 1,3897 +2,0% USD/CNH (Offshore) 6,4563 -0,2% 6,4591 6,4673 -0,7% Bitcoin BTC/USD 37.797,51 -1,3% 37.872,01 38.115,76 +30,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,36 70,56 -0,3% -0,20 +46,0% Brent/ICE 72,27 72,41 -0,2% -0,14 +41,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.813,52 1.810,65 +0,2% +2,87 -4,4% Silber (Spot) 25,69 25,53 +0,7% +0,17 -2,7% Platin (Spot) 1.052,45 1.051,35 +0,1% +1,10 -1,7% Kupfer-Future 4,39 4,39 0% 0 +24,4% ===

August 04, 2021 03:46 ET (07:46 GMT)

