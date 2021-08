DJ Hugo Boss setzt sich ambitionierte Gewinn- und Wachstumsziele bis 2025

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Hugo Boss setzt sich für die Jahre bis 2025 ambitionierte Ziele für Wachstum, Gewinne und Margen.

Bis dahin 2025 will der Modekonzern unter anderem den Umsatz auf 4 Milliarden Euro verdoppeln, eine Bruttomarge von 60 bis 62 Prozent erreichen und eine EBIT-Marge von rund 12 Prozent.

Operativer Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) und Umsatz sollen im Schnitt im Zeitraum 2019 bis 2025 um 6 Prozent wachsen (CAGR), im Vergleich zu 2020 soll das Umsatz-CAGR rund 16 Prozent betragen. Der digitale Umsatz soll bis 2025 auf mehr als 1 Milliarde Euro steigen und einen Anteil von 25 bis 30 Prozent am Gesamtumsatz haben. Aber auch der stationäre Einzelhandel soll beim Umsatz zulegen, auf 2 Milliarden bis 2025.

Der MDAX-Konzern will zusätzliche Investitionen in Produkte, Marken, Digitalisierung und Stores lenken. Die Marken Hugo und Boss erhalten einen neuen Markenauftritt, 80 Prozent der Stores sollen in den kommenden drei Jahren neu gestaltet werden. Der Anteil des Umsatzes in Asien/Pazifik soll bis 2025 auf mehr als 20 Prozent steigen.

An die Aktionäre will der Konzern 30 bis 50 Prozent des Nettogewinns ausschütten.

