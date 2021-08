Siemens Energy mit Quartalsverlust - Tochter-Konzern bereitet weiterhin Probleme

Werbung



Schwache Zahlen des Tochter-Unternehmens Siemens Gamesa belasten den Energiekonzern Siemens Energy auch im dritten Geschäftsquartal. Der Umsatz kann derweil gesteigert werden, während die Auftragseingänge einbrechen, wie der DAX®-Konzern am heutigen Mittwoch berichtete.



Nachdem bereits vor wenigen Wochen der deutsche Energiekonzern Siemens Energy die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr revidieren musste, folgte nun ein weiterer Rückschlag für das DAX®-Unternehmen. Der Nettoverlust lag im dritten Geschäftsquartal 2020/2021 zwar mit 307 Millionen Euro unter dem des Vorjahres in Höhe von 1,1 Milliarden Euro, doch die Probleme mit dem Tochter-Unternehmen Siemens Gamesa belasten Siemens Energy weiterhin. Vorstandschef Christian Bruch kommentiert die Entwicklung des Tochter-Konzerns als "nicht zufriedenstellend" und verweist auf ein schwaches Onshore-Geschäft.

Der Umsatz Siemens Energys konnte hingegen um knapp neun Prozent auf 7,3 Milliarden Euro erhöht werden. Dabei profitierte der Konzern insbesondere von einem guten Quartal in der Kraftwerkssparte. Mit einem Umsatzanstieg von sieben Prozent auf 4,6 Milliarden Euro, verzeichnete die Sparte am Ende des Quartals einen Gewinn in Höhe von 84 Millionen Euro.

Insgesamt musste Siemens Energy jedoch einen Einbruch der Auftragseingänge um mehr als ein Drittel auf 5,9 Milliarden Euro verkraften. Dieser sei laut des Konzerns ebenfalls auf die Auftragsentwicklung des Tochter-Unternehmens Siemens Gamesa zurückzuführen.

Während die Konzern-Marge nach unten angepasst wurde, bestätigte der DAX®-Konzern indes den Ausblick für den Umsatzanstieg. Demnach sollen die Erlöse am Ende des Geschäftsquartals um drei bis acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden.





