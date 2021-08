Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Highlights:- Piaggio Fast Forward (PFF) stellt bahnbrechende Sensortechnologie für Privat- und Geschäftsroboter sowie Motorräder und Motorroller vor- Motorräder und Motorroller der Piaggio-Gruppe mit innovativer Sensortechnologie, die von PFF entwickelt, gebaut und geliefert wird, darunter ein 4D-Radargerät von Vayyar, das voraussichtlich 2022 auf den Markt kommt, während die PFF-Roboter Ende 2021 eingeführt werden- Vayyar Imaging, der weltweit führende Anbieter von 4D-Radargeräten, liefert das RoC (Radar-on-Chip) für das von PFF entwickelte, gebaute und gelieferte Sensorpaket für die Massenproduktion in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ARAS) und RoboternPiaggio Fast Forward (PFF), ein in Boston ansässiges Robotikunternehmen und führend in der Smart-Following-Technologie, hat eine neue Sensortechnologie entwickelt, die nicht nur in Privat- und Geschäftsrobotern, sondern auch in Motorrollern und Motorrädern eingesetzt werden kann.PFF wurde 2015 von der Piaggio-Gruppe gegründet und hat sich bisher auf die Förderung von Innovationen im Bereich der Smart-Following-Technologie und der Implementierung von intelligentem Verhalten in Robotern und Maschinen konzentriert. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen jedoch eine strategische Entscheidung getroffen und mit der Entwicklung eines maßgeschneiderten Radarsensormoduls begonnen, das zunächst in Motorrädern und Motorrollern der Piaggio-Gruppe zum Einsatz kommen soll, mit der Absicht, die Technologie künftig auch anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen.Die Hardware-Software-Module von PFF bieten kompromisslose Sicherheit durch eine robuste Überwachung unter allen Umgebungs- und Lichtbedingungen. PFF vergab einen Liefervertrag für die Radar-on-Chip-Module an Vayyar Imaging, womit die branchenweit erste radargestützte 4D-Sicherheitsplattform für Motorräder eingeführt wird. Das komplette Sensorpaket wird von PFF entwickelt, gebaut und für die Serienproduktion in den Advanced Rider Assistance Systems (ARAS) der Piaggio-Gruppe geliefert.ARAS-Anwendungen stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, Kollisionen zu vermeiden und Motorradfahrer zu schützen. Die ARAS-Technologie erfüllt die strengen technologischen Anforderungen herkömmlicher Fahrerassistenzfunktionen und bewältigt zusätzliche motorradspezifische Herausforderungen wie Größenbeschränkungen und nahtlose Fahrzeugmanövrierbarkeit bei hohen Neigungswinkeln.Die PFF-Module verwenden Vayyars mmWave 4D Imaging Radar-on-Chip (RoC) Sensor, der mehrere ARAS-Funktionen wie Blind Spot Detection (BSD), Lane Change Assist (LCA) und Forward Collision Warning (FCW) mit einem einzigen Sensor ermöglicht, der eine Reichweite von über 100 m und ein extrem breites Sichtfeld bietet. Die PFF-Roboter mit der Radartechnologie werden voraussichtlich Ende 2021 auf den Markt kommen, die Motorradmodelle der Piaggio-Gruppe mit dem PFF-Sensormodul werden im Jahr 2022 eingeführt."PFF entwickelt fortschrittliche Technologieprodukte für Roboter und Motorräder, die Objekte in unserer Umgebung erkennen und messen, um die Informationen zu liefern, die wir für die Kartierung, Objekterkennung und Steuerung benötigen, unabhängig von Licht, Wetter und anderen Umweltfaktoren. Wir haben uns entschieden, unsere Sensoranwendungen mit der 4D-Radartechnologie von Vayyar zu entwickeln. Wir freuen uns, mit einem so professionellen und leidenschaftlichen Team zusammenzuarbeiten, um innovative neue Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden ein besseres Produkterlebnis bieten." Greg Lynn, CEO von Piaggio Fast Forward.Die 4D-Radartechnologie von Vayyar, die sowohl in den PFF-Robotern als auch in den für die Motorradindustrie entwickelten PFF-Sensormodulen zum Einsatz kommt, unterstützt ein großes Multiple-Input-Multiple-Output-Array (MIMO), das eine ultrahochauflösende Punktwolkenbildgebung für die ganzheitliche Überwachung der Umgebung eines Roboters und eines Fahrzeugs ermöglicht. Dieser Hochleistungssensor verfügt über eine hochentwickelte Single-Chip-4D-Imaging-Radartechnologie, die ein extrem breites Sichtfeld (sowohl in Azimut als auch in Elevation) ohne tote Zonen bietet und mehrere Ziele erkennt und verfolgt. Sein kleiner Formfaktor wurde entwickelt, um die einzigartigen Herausforderungen des Motorrad- und Roboterdesigns zu meistern."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit PFF, die im Bereich der Sensortechnologie eine Vorreiterrolle einnehmen, sowohl im Hinblick auf die Harmonisierung mit der Erfahrung des Fahrers bei zwei- und dreirädrigen Produkten als auch bei der Anwendung in ihren innovativen Robotern. Motorradfahrer gehören zu den am stärksten gefährdeten Verkehrsteilnehmern, und dies ist ein großer Fortschritt bei der Verringerung ihres Unfallrisikos", sagt Ilan Hayat, Director of Business Development bei Vayyar Imaging. 