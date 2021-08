Mainz (ots) -Was ist das Schlimmste am Elternsein? Andere Eltern! Zumindest darin sind sich die Mütter und Väter einer neuen Kindertagesstätte einig. Die siebenteilige Comedy-Serie "Andere Eltern" ist am Dienstag, 10. August 2021, ab 23.15 Uhr in ZDFneo zu sehen und ab Mittwoch, 11. August 2021, 10.00 Uhr, bis Freitag, 8. Oktober 2021, in der ZDFmediathek abrufbar.Zweifachmama Nina (Lavinia Wilson) und ihr Mann Jannos (Jasin Challah) erwarten Kind Nummer drei. Weil Nina aber keine Lust mehr hat, ewig auf einen Platz in einer Kindertagesstätte zu warten, will sie eine eigene gründen. Der Andrang ist groß und so treffen hippe Großstadt-Eltern (gespielt unter anderen von Nadja Becker, Sebastian Schwarz, Rebecca Lina Wilson-Kamm, Serkan Kaya) oder auch Mütter und Väter in spe (Daniel Zillmann, Mirijam Verena Jeremic, Henny Reents) aufeinander. Mittendrin ist Ninas Mutter Ini (Johanna Gastorf). Für eine Dokumentation begleitet die TV-Journalistin das Projekt mit der Kamera. Doch so viel alltäglichen Wahnsinn hätte sie sich nicht träumen lassen: zermürbende Diskussionen, pedantische Vollzeitväter und auf Karma bedachte Supermamas. Ihre Aufnahmen offenbaren das überraschend beschränkte Weltbild und den Egoismus der vermeintlich so liberalen, ökologisch bewusst und verantwortungsvoll handelnden Individuen. Während die Eröffnung der neuen Kita immer näher rückt, bröckeln die Fassaden der Liebes- und Elternpaare. Es kommt so manches zu Tage, womit niemand gerechnet hätte und was auch besser unter Verschluss geblieben wäre.Zu Beginn der Dreharbeiten von "Andere Eltern" kannten die Schauspielerinnen und Schauspieler den Verlauf der Geschichte nicht. Die Rollen waren nur skizziert und wurden von den Darstellerinnen und Darstellern vor laufender Kamera improvisiert.ZDFneo zeigt die achtteilige zweite Staffel gleich im Anschluss an die erste Staffel ab Dienstag, 7. September 2021, 23.15 Uhr, wöchentlich in Doppelfolgen. Die zweite Staffel ist von Donnerstag, 12. August 2021, bis Donnerstag, 7. Oktober 2021, in der ZDFmediathek abrufbar.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/andereelternhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4986264