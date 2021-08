Oldenburg (ots) - Sie ist etwa 1,8 Quadratmeter groß, schützt den Körper vor Hitze, Licht, Verletzungen sowie Infektionen und ist unser größtes Organ - die Haut. Aufgrund ihrer zahlreichen wichtigen Funktionen ist sie besonders schützenswert. Eine neue Studie aus dem Jahr 2021 beschreibt die positiven Effekte der Einnahme von Pycnogenol®, dem Pflanzenextrakt aus der französischen Meereskiefer, auf besonders beanspruchte Haut.So untersuchte eine aktuelle chinesische Studie den Effekt einer regelmäßigen Pycnogenol®-Einnahme (2 x 50 mg am Tag über 12 Wochen) auf verschiedene Hautparameter bei im Freien arbeitenden Personen. Die ArbeiterInnen waren seit Jahren einer Vielzahl von Hautalterungsfaktoren wie Luftverschmutzung, Sonneneinstrahlung und Luftveränderungen ausgesetzt.Es konnte gezeigt werden, dass in der Pycnogenol®-Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe die Hautfeuchtigkeit länger erhalten, der Wasserverlust durch die Haut verringert sowie die Hautelastizität verbessert werden konnten. Pycnogenol® ist daher geeignet, die natürliche Hautbarrierefunktion zu stärken und die Haut in diesem Zusammenhang vor äußeren Umwelteinflüssen zu schützen.Für eine schöne und gesunde HautDer Pflanzenextrakt Pycnogenol® wird bei den unterschiedlichsten dermatologischen Indikationen sowohl lokal als auch zum Einnehmen genutzt. Dabei bindet Pycnogenol® beispielsweise an die Hautproteine Kollagen und Elastin, schützt die Haut vor zahlreichen schädlichen Enzymen und hilft ihr somit, ihre Elastizität zuückzugewinnen. Weiterhin neutralisiert Pycnogenol® beispielsweise die freien Radikale, welche bei der Entzündungsreaktion durch Sonnenbrand entstehen, und schützt die Haut somit vor den Schädigungen durch Sonneneinstrahlung.Ein echter Allrounder - Pycnogenol®Der Pflanzenextrakt Pycnogenol® wird aus der französischen Meereskiefernrinde gewonnen - er ist vielseitig einsetzbar und vielfach klinisch geprüft. Pycnogenol® findet mit seiner antioxidativen, antiinflammatorischen und gefäßerweiternden Wirkung bei zahlreichen medizinischen Problemen Anwendung. Seine natürliche entzündungshemmende Wirkung ist in etlichen Studien belegt.Heute stehen zahlreiche innovative, sichere und wirksame Produkte mit Pycnogenol® für die Gesundheit in der Apotheke zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie auf www.pycnogenol.de.Pressekontakt:ifemedi, Dr. Jörg Hüve0441-9350590, presse@medizin-ernaehrung.deOriginal-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58664/4986335