Mit dem ILG Fonds Nr. 43 ist ab sofort ein neuer Immobilienfonds für private und semiprofessionelle Kunden erhältlich. Er setzt auf langfristig vermietete Nahversorgungsimmobilien in Deutschland. Ein Startportfolio ist bereits akquiriert. ILG hat mit dem ILG Fonds Nr. 43 einen neuen Fonds im Vertrieb. Er richtet sich an private wie auch an semiprofessionelle Anleger. Der Fonds baut im Rahmen seiner Investitionsphase ein risikogemischtes Portfolio an langfristig vermieteten Nahversorgungsimmobilien ...

