Wiesbaden (ots) - Über 700 Vertreterinnen und Vertreter aus den Kommunen nahmen in diesen Tagen an einem ersten Webinar des Bundeswahlleiters und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zur Absicherung des Wahlprozesses teil. Die Webinar-Serie soll die Kommunen dabei unterstützen ihre IT-Infrastruktur für die Organisation der Bundestagswahl nach dem aktuellen Stand der Technik abzusichern."Der Schutz der IT vor Cyberangriffen bei der diesjährigen Bundestagswahl hat oberste Priorität.", sagt Bundeswahlleiter Dr. Georg Thiel. "Das BSI und der Bundeswahlleiter unterstützen deshalb alle Wahlorgane und -behörden, die an der Ermittlung des Wahlergebnisses der Bundestagswahl 2021 beteiligt sind, bei der Absicherung ihrer IT-Systeme."Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot des Bundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zufinden.PressestelleTelefon: 0611 75-3444www.bundeswahlleiter.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Der Bundeswahlleiter, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74247/4986409