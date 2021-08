Überraschend robuste US-Jobdaten sorgten auch am deutschen Aktienmarkt am Freitag für steigende Kurse. Der DAX verfehlte ein neues Allzeithoch um lediglich zwei Pünktchen. In der neuen Woche dürften die wichtigsten deutschen Aktienindizes sich weiter auf Rekordniveau bewegen.Große Ausschläge nach unten sind Experten zufolge zwar nicht auszuschließen, da die Corona-Sorgen und die Inflationsangst immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...