Zürich (ots) - Ab sofort kann die Öffentlichkeit unter www.pr-bild-award.ch (http://www.pr-bild-award.de) über die besten PR-Bilder des Jahres abstimmen. Eine Fachjury hatte im Vorfeld aus knapp 500 Einreichungen von rund 200 Unternehmen die besten 60 Bilder für die Shortlist ausgewählt. Wie im vergangenen Jahr trafen sich die Expertinnen und Experten aus Kommunikation und Medien virtuell, um in sechs unterschiedlichen Kategorien jeweils die zehn besten Fotos festzulegen. Die dpa-Tochter news aktuell vergibt den PR-Bild Award in diesem Jahr zum 16. Mal."Dieses Mal haben uns viele Bewerbungen erreicht, die in irgendeiner Form mit der Krisenerfahrung des vergangenen Jahres zu tun haben. Das sind Bilder, die sehr bewegende Geschichten erzählen", sagt Eljub Ramic, Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz) AG und Jurymitglied beim PR-Bild Award 2021. "Mit dem PR-Bild-Award möchten wir die Unternehmen und Organisationen würdigen, die trotz erschwerter Bedingungen wieder viel Leidenschaft und Professionalität in die PR-Fotografie gesteckt haben. Ich bin gespannt, welche Motive dieses Jahr das Rennen machen."In diesem Jahr wird die hochkarätige Jury des PR-Bild Award unter anderem vertreten durch Matthias Ackeret (persönlich), Mirjam Berle (Juryvorsitzende), Henning Dorstewitz (Netflix), Boris Entrup (Deutschlands bekanntester Make-up Artist), Silva Imken (ananné), Gudrun Kreutner (Wort & Bild Verlag), Susanne Marell (Hill+Knowlton Strategies), Johannes Müller (BSH Hausgeräte), Susan Saß (Bundesverband E-Commerce und Versandhandel), Monika Schaller (Deutsche Post DHL), Rüdiger Scharf (DAK Gesundheit), Volker Thoms (KOM - Magazin für Kommunikation) und Jana Tilz (FREE NOW).Die Öffentlichkeit kann bis zum 1. Oktober unter www.pr-bild-award.ch (https://www.pr-bild-award.de/) abstimmen. Am 28. Oktober gibt news aktuell die Gewinner-Bilder aus den einzelnen Kategorien sowie das PR-Bild des Jahres jeweils für die Schweiz, Deutschland und Österreich bekannt.Die Bilder der Shortlist 2021 können unter dem nachfolgenden Link heruntergeladen werden. Diese 60 Bilder dürfen ausschliesslich in einem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden, immer mit Bezug auf den PR-Bild Award 2021: https://www.pr-bild-award.de/shortlist2021.zipShortlist 2021:LifestyleDigitec Galaxus AG / CHDOT Philippinisches Fremdenverkehrsamt / DGreenpeace Schweiz / CHPress Factory GmbH eingereicht für LikeMeat / DRobert Josipovic Photography eingereicht für Landestheater in Linz / ATSchweiz Tourismus / CHSpecial Olympics Deutschland / DSTYX Sicherheitstechnik GmbH / ATUniversität Bonn / DZigarrenZone GmbH / CHNGOCaritas International / DCBM Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V. / DFEMNET e.V. / DFeuerwehr Köln / DGreenpeace e.V. / DKindernothilfe e.V. / D (2 Nominierungen)Special Olympics Deutschland e.V. / DStiftung Stay / DVisions for Children e.V. / DPortraitanja jahn photography eingereicht für C&C Contact & Creation GmbH / DBeiersdorf AG / DDas Rund GmbH / ATFH Schweiz / CHFriedrich-Schiller-Universität Jena / Dhempel.hempel im Auftrag von VIDU Selbsthilfe für Verwitwete e.V. / Dmococo medienmanufaktur eingereicht für Haarstudio Elisabeth / DRundfunk Berlin Brandenburg / DSana Kliniken Berlin-Brandenburg GmbH / DSpecial Olympics Deutschland / DReisenADAC SE / Danja jahn photography eingereicht für C&C Contact & Creation GmbH / DDOT Philippinisches Fremdenverkehrsamt / DGreenpeace Schweiz / CH (2 Nominierungen)KPRN network eingereicht für Voice4Africa / DLieb Management & Beteiligungs GmbH eingereicht für Locaboat Holidays / DMadeira Promotion Bureau / DSchweiz Tourismus / CHTITLIS Bergbahnen, Hotels & Gastronomie / CHSocial-Media-FotoExperiment e.V. / DFeuerwehr Köln / DFriedrich-Schiller-Universität Jena / DKlinikum Dortmund / DLost Voices Stiftung / DTechnik Museen Sinsheim Speyer / DUniversität Mannheim / D (2 Nominierungen)Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna) / ATWaterkant Touren GmbH & Co. KG / DStorys & KampagnenAdvery Brüggli / CHAlfred Kärcher SE & Co. KG / DBeiersdorf AG / DGreenpeace Schweiz / CHHirslanden Gruppe / CHKlinikum Dortmund / DMammut Sports Group AG / CHPlan International / DRundfunk Berlin Brandenburg / DSchweiz Tourismus / CHJURY 2021:- Matthias Ackeret, Chefredaktor "persönlich"- Mirjam Berle, Juryvorsitzende PR-Bild Award 2021- Henning Dorstewitz, Director Communications DACH & CEE Netflix- Boris Entrup, Hair- & Make-up-Artist- Marie-Theres Fischer, Stellvertretende Ressortleiterin Bildredaktion APA- Naïs Graswald, Stellvertretende Leiterin CEO-Kommunikation Volkswagen AG, Expertin für (politische) Kommunikation & Strategie, Newsroom-Konzeption und Social Media; Top #30u30 by PR-Report- Silva Imken, Director Marketing & Communications ananné AG Swiss Mountain Organics- Hans-Peter Junker, Chefredaktor VIEW & stv. - Matthias Ackeret, Chefredaktor "persönlich"- Mirjam Berle, Juryvorsitzende PR-Bild Award 2021- Henning Dorstewitz, Director Communications DACH & CEE Netflix- Boris Entrup, Hair- & Make-up-Artist- Marie-Theres Fischer, Stellvertretende Ressortleiterin Bildredaktion APA- Naïs Graswald, Stellvertretende Leiterin CEO-Kommunikation Volkswagen AG, Expertin für (politische) Kommunikation & Strategie, Newsroom-Konzeption und Social Media; Top #30u30 by PR-Report- Silva Imken, Director Marketing & Communications ananné AG Swiss Mountain Organics- Hans-Peter Junker, Chefredaktor VIEW & stv. Chefredakteur der GALA- Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Unternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag- Klaus Küpper, Mitglied der Geschäftsleitung Jeschenko MedienAgentur Köln- Susanne Marell, CEO Hill+Knowlton Strategies (H+K)- Johannes Müller, Vice President Corporate Communications bei der BSH Hausgeräte GmbH und freiberuflicher Fotograf mit Fokus auf Kriegs- und Krisengebiete- Valentin Oswald, Communications Lead bei Jodel; Top #30u30 by PR-Report- Eljub Ramic, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz) AG- Susan Saß, Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Studien & Publikationen, Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V.- Monika Schaller, Leiterin Konzernkommunikation, Nachhaltigkeit und Marke Deutsche Post DHL Group- Rüdiger Scharf, Leiter Public Relations / Pressesprecher DAK-Gesundheit- Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell- Volker Thoms, Chefredaktor KOM- Magazin für Kommunikation- Jana Tilz, Director of Communication bei FREE NOWSocial-Media-Hashtag: prba21Kategorien:www.pr-bild-award.ch/bildkategorienWahlverfahren:www.pr-bild-award.ch/wahlverfahrenTeilnahmebedingungen:www.pr-bild-award.ch/teilnahmebedingungenSieger 2020:www.pr-bild-award.ch/sieger2020Partner:Deutschland: news aktuell GmbH, www.newsaktuell.deÖsterreich: APA-Comm, www.ots.atMedienpartner:Schweiz: persönlich Verlags AG, www.persoenlich.comDeutschland: KOM - Magazin für Kommunikation, www.kom.de/Österreich: Horizont AT, www.horizont.at Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder soziale Netzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Medienschaffenden. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf der Plattform www.presseportal.ch. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab. 