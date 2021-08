Nach bescheidenen Vorgaben aus den USA und aus Fernost dürfte es auch am deutschen Aktienmarkt eher ruhig in den Dienstag gehen. Etwa eine halbe Stunde vor Xetra-Start wurde der Leitindex DAX praktisch unverändert zum Vortagsschluss gesehen bei 15.745 Punkten.Am Vortag war der DAX -0,10% erneut nahe an seinen Mitte Juli aufgestellten Rekord von 15.810 Zählern herangelaufen, dieser bleibt aber eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...