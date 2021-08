DGAP-News: Classic Minerals Limited / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Sonstiges

Classic Minerals Limited: Abbaubeginn der Großprobe



10.08.2021 / 09:35

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Classic Minerals Limited (ASX: CLZ, "das Unternehmen" oder "CLZ") gibt bekannt, dass das Unternehmen offiziell mit dem Abbau einer Großprobe auf dem zu 100 % unternehmenseigenem Goldprojekt Kat Gap begonnen hat. Die Aufbereitung dieser Erzprobe wird die Kalibrierung der Bergbau- und Metallurgieparameter vor dem vollständigen Abbau und der Produktion aus dem Goldprojekt Kat Gap unterstützen.





Die wichtigsten Punkte:

- Nach dem kürzlichen Erhalt der Abbaugenehmigungen für eine Großprobe auf dem Goldprojekt Kat Gap1 hat Classic Minerals Ltd mit den ersten Erdbewegungsarbeiten offiziell mit dem Abbau der Großprobe auf Kat Gap begonnen.

- Die Großprobe wird wertvolle geologische, technische und metallurgische Daten vor dem Abbau und der Produktion in vollem Umfang liefern, die innerhalb des ersten Quartals 2022 erwartet werden.

- Die Großprobe wird voraussichtlich 3.000 - 5.000 Tonnen (t) Erz mit 4 bis 6 g/t Au für 350 bis 1.000 enthaltene Unzen Gold (Au) umfassen.

- Dieses Material ist ein Teil der aktuellen 93.000 Unzen umfassenden Mineralressource und es wurden gemäß den zugrunde liegenden (genehmigten) Explorationsliegenschaften Genehmigungen für den Abbau von bis zu 49.000 t auf Kat Gap eingeholt.

- Alle Erdbewegungsgeräte wurden vor Ort mobilisiert und der Abbaubereich der Großprobe wurde abgegrenzt (Abbildung 5).

Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Die Aufbereitung dieser Großprobe ist ein wichtiger Schritt vor den Produktionsaktivitäten in vollem Umfang, da sie dem Unternehmen die Möglichkeit gibt, die Gekko-Anlage zu testen und zu verfeinern2. 1ASX-Pressemitteilung 10. Juni 2021

2ASX-Pressemitteilung 25. Mai 2021





Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Grubenbereich für Großprobe (rot) innerhalb des Plans für den geplanten Abbau3





Abbildung 2 darin zeigt: Eingang zu Kat Gap 3ASX-Pressemitteilung 26. Mai 2021: Plan für geplanten Abbau





Abbildung 3 zeigt: Genehmigter Entwurf der Tagebaugrube zur Entnahme der Großprobe.





Classic wird versuchen, zwischen 3.000 - 5.000 Tonnen (t) Erz mit einem Gehalt von 4 bis 6 g/t Au für 350 bis 1.000 enthaltene Unzen Gold (Au) aufzubereiten, was einen Teil der derzeitigen 93.000 Unzen umfassenden Ressource darstellt. Es wurden gemäß den zugrunde liegenden (genehmigten) Explorationsliegenschaften Genehmigungen für den Abbau von bis zu 49.000 t auf Kat Gap eingeholt.

Chairman, John Lester, sagte: "Mit der vor Kurzem durchgeführten Mobilisierung der Erdbewegungsgeräte war das Team der Classic Minerals begeistert, vor Ort zu sein, um die ersten Erdbewegungsarbeiten mitzuerleben, die dazu beitragen werden, das Risiko des Projekts weiter zu verringern und dem Unternehmen und seinen Investoren mehr Vertrauen in den Ablauf des gesamten Bergbaubetriebs zu geben, der für den Beginn im 1. Quartal 2022 auf gutem Weg ist."

Abbildung 4 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Bulldozer und Lader beginnen mit dem Abtragen der Überdeckung in Großprobengrube

Abbildung 5 zeigt: Luftbild des Abbaubereichs der Großprobe - rosa Absperrband - oben, Erdbewegungsgeräte (unten)

Abbildung 6 zeigt: Erdbewegungsgeräte - oben, Luftbild (von oben)

Abbildung 7 zeigt: Luftbild des Bereichs der Großprobe

Über das Goldprojekt Forrestania



Die FGP-Liegenschaften (ausgenommen Kat Gap) sind unter dem Namen von Reed Exploration Pty Ltd registriert, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der an der ASX notierten Hannans Ltd (ASX: HNR). Classic hat 80 % der Goldschürfrechte auf den FGP-Liegenschaften von einer dritten Partei erworben, während Hannans seine 20 %-Beteiligung an den Goldschürfrechten beibehält. Zur Vermeidung von Missverständnissen besitzt Classic Ltd eine 100 %-Beteiligung an den Schürfrechten für Gold auf den Liegenschaften Kat Gap sowie Schürfrechte für Metalle außer Gold, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Nickel, Lithium und andere Metalle. Classic verfügt über eine gesamte Mineralressource von 8,24 Mio. Tonnen mit 1,52 g/t für 403.906 Unzen Gold, die gemäß dem JORC-Code (2012) klassifiziert und berichtet wurde. Eine kürzlich durchgeführte Scoping-Studie (siehe Pressemitteilung vom 2. Mai 2017) legt sowohl die technische und als auch finanzielle Durchführbarkeit des Projekts nahe. Die aktuellen Mineralressourcen für Lady Ada, Lady Magdalene und Kat Gap nach dem Abbau sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Weitere technische Details zur Mineralressourcenschätzung finden Sie weiter unten und in der JORC-Tabelle 1, die den Pressemitteilungen vom 18. Dezember 2019, 21. Januar 2020 und 20. April 2020 beigefügt ist.

Anmerkungen zur Tabelle in der originalen englischen Pressemitteilung: 1. Die Mineralressource ist gemäß JORC, Ausgabe 2012, klassifiziert. 2. Der Stichtag für die Mineralressourcenschätzung ist der 20. April 2020. 3. Die mineralische Ressource ist in FGP-Liegenschaften beherbergt. 4. Die Schätzungen werden gerundet, um das derzeitige Vertrauen in diese Ressourcen widerzuspiegeln. 5. Die Mineralressource wird mit einem Cut-Off-Gehalt von 0,5 g/t Au angegeben. 6. Die Erschöpfung der Ressource durch den historischen Tagebau wurde in Betracht gezogen.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Company Secretary

Madhukar Bhalla

contact@clasicminerals.com.au

Im deutschsprachigen Raum AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de





Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

10.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de