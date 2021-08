Linz (www.anleihencheck.de) - Wie die Entwicklung der neu geschaffenen Stellen in den letzten zwei Monaten zeigte, schreitet die Erholung am US-Arbeitsmarkt voran, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.EUR/USD pendele derzeit im Bereich 1,1740 USD. Wir blicken nun gespannt auf die morgige Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisentwicklung im Juli, so Oberbank. Der Markt rechne mit einem Wert von 5,4%. Sollte der Wert darüber liegen, könnte die US-Notenbank FED tatsächlich einer ersten Zinserhöhung näherkommen. Denn neben dem Ziel der Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt sei es ein weiteres Ziel der US-Notenbank, Preisstabilität zu gewährleisten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...