Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der starke US-Arbeitsmarktbericht am Freitag hat die Renditen in den USA kräftig steigen lassen, so die Analysten der DekaBank.Infolgedessen seien auch die Bund-Renditen wieder etwas nach oben gegangen. Damit würden die Impulse für den Rentenmarkt weiterhin vorwiegend aus den USA kommen. Die Signale von Seiten der EZB, mit den Anleihekäufen auch nach März 2022 fortzufahren, würden hierzulande die Renditen und Spreads verankern. In dieser Woche könnte neben den US-Verbraucherpreisen für Juli auch interessant werden, wie die Vertreter der US-Notenbank den starken Juli-Arbeitsmarktbericht kommentieren und damit die Erwartungen der Märkte an die FED-Politik weiter formen würden. (Ausgabe vom 09.08.2021) (10.08.2021/alc/a/a) ...

