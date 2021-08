FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem verhaltenen Start haben Anleger am Dienstag bei Munich Re doch noch etwas stärker zugegriffen. Getrieben von neuen Details im finalen Quartalsbericht, der die zuvor bekannten Eckdaten bestätigte, rückten die Aktien zuletzt um knapp ein Prozent vor - und gehörten damit zur erweiterten Spitzengruppe im Dax . Lob gab es von Analysten für die sogenannte Solvenzquote des Rückversicherers.

Analyst Kamran Hossain bezeichnete die endgültigen Zahlen auf Umsatz- und Gewinnebene als unspektakulär und verwies darauf, dass am bisherigen Gewinnziel trotz hoher Hochwasserschäden festgehalten wurde. Stärker als erwartet sei aber die Solvenz mit einer Quote von 225 Prozent ausgefallen, betonte er. Dem pflichtete sein Kollege Ashik Musaddi von JPMorgan bei. Dieser sah in der bilanziellen Stärke, die diese Kennziffer ausdrückt, eine positive Nachricht./tih/jha/