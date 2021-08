9 % plus war das Ergebnis des Zahlenwerks nebst Prognoseerhöhung sowie weiteren zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens. Die Umsatzprognose wurde von 12,4 Mrd. € auf 15,9 Mrd. € für 2021 angehoben. Vermutlich ist das immer noch viel zu konservativ. Eine Produktion von 3 Mrd. Dosen bis Jahresende gilt als wahrscheinlich und für 2022 werden bis zu 4 Mrd. Dosen angepeilt. Inzwischen geht man von entsprechenden Auffrischungsimpfungen aus bei entsprechend einem entsprechend angepassten Impfstoff an die Varianten. In den kommenden Wochen sollen genauere Daten aus der Analyse von dazu laufenden klinischen Studien veröffentlicht und bei den Zulassungsbehörden in den USA, der Europäischen Union (EU) und anderen Ländern eingereicht werden. Das 12-Monats Foward KGV für Biontech liegt nun bei 10,8.



Volker Schulz aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

BIONTECH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de