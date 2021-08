Brasilien hat seinen ersten grünen Bitcoin-ETF, den BITH11, aufgelegt. Damit sind nun vier Krypto-bezogene ETF auf dem Aktienmarkt verfügbar. Während sich die USA, genauer gesagt die US-Börsenaufsicht SEC, mit der Zulassung des ersten Bitcoin-ETF weiter Zeit lässt, sieht es in anderen Teilen Amerikas anders aus. Nicht nur im Nachbarland Kanada, auch in Brasilien gibt es mittlerweile sogar mehrere ETF auf Krypto-Basis. Darunter ist auch ein Ethereum-ETF, der der erste seiner Art in ganz Amerika ist. Dieser Tage wurde dort ein neuer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...