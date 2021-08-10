Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 10.08.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 669 internationalen Medien
InnoCan Pharma - mit CLX und LPT gegen die Geißeln der Menschheit!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 853943 ISIN: US2333311072 Ticker-Symbol: DGY 
Tradegate
10.08.21
12:41 Uhr
102,00 Euro
-1,00
-0,97 %
Branche
Versorger
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
DTE ENERGY COMPANY Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DTE ENERGY COMPANY 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
102,00103,0013:39
102,00103,0012:41
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DTE ENERGY
DTE ENERGY COMPANY Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DTE ENERGY COMPANY102,00-0,97 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.