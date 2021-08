Köln (ots) - Zuschauer-Liebling Hape Kerkeling kehrt nach sieben Jahren TV-Pause endlich zurück auf die Fernsehbildschirme. Für VOX dreht das Multitalent derzeit gleich zwei neue Formate, auf die sich Deutschland freuen darf: "Ein Abend mit Hape Kerkeling" sowie "Hape und die 7 Zwergstaaten" werden im Spätherbst 2021 bei VOX zu sehen sein.Hape Kerkeling: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit VOX und zwei Sendungen, die wie die Faust aufs Auge zu mir passen. Reisen, meine Katzen und meine TV-Karriere haben mein Leben geprägt, verändert und sind immer ein großes Abenteuer. Jetzt startet mit der Reise durch die sieben Zwergstaaten das nächste große Abenteuer und ich werde im Rahmen von 'Ein Abend mit Hape Kerkeling' auf vergangene zurückblicken - bei VOX. Ich freue mich sehr, dass es jetzt losgeht."VOX-Geschäftsführer Sascha Schwingel: "VOX und Hape Kerkeling verbindet nicht nur die große Leidenschaft für gute Unterhaltung, sondern auch die für Menschen, Tiere und das Reisen. All das haben wir jetzt gemeinsam mit ihm in zwei Formaten gebündelt, die im Spätherbst bei VOX zu sehen sein werden. Wir freuen uns wahnsinnig darauf, uns mit Hape Kerkeling auf eine Reise durch sein Leben und durch die 7 Zwergstaaten zu begeben."Literatur goes Unterhaltungsfernsehen! In "Ein Abend mit Hape Kerkeling" liest Hape Kerkeling im Hansa-Theater in Hamburg aus seinem neuen Buch "Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich" ein paar Auszüge vor - und stellt sich den Fragen von Journalistin und Moderatorin Dunja Hayali. Schon im Rahmen der Lesungen werden die Zuschauer:innen nicht nur Neues über Katzen lernen, sondern auch Einblicke in Hapes Welt bekommen. Gemeinsam mit Dunja Hayali wird Hape Kerkeling außerdem auf seine lange Karriere zurückblicken. Produziert wird "Ein Abend mit Hape Kerkeling" von RTL Studios. Die Lesungen finden am 23. und 24.9., das Interview am 25.9. im Hansa-Theater Hamburg statt. Tickets sind hier erhältlich: https://tickets.endemolshine.de/shows/407In dem siebenteiligen Doku-Format "Hape und die 7 Zwergstaaten" nimmt der charmante Komiker die Zuschauer:innen mit auf eine ganz besondere Reise: Denn Hape wird zum kultigen Reiseführer und bereist die sieben Zwergstaaten Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und den Vatikan, um hinter deren DNA zu kommen. Wie sind diese Staaten entstanden? Warum können sie bis heute existieren? Was ist ihr Geheimnis? Wie ticken Land und Leute? Hape beantwortet diese Fragen auf seine ganz eigene Art und Weise lustig, ehrlich und informativ - und macht die kleinen Länder ganz groß.Produziert wird die Reisedokumentation "Hape und die 7 Zwergstaaten" von der i&u TV Produktion GmbH.Pressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4990649