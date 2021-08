DGAP-Ad-hoc: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Halbjahresergebnis

10.08.2021 / 13:29 CET/CEST

HÖRMANN Industries GmbH steigert im ersten Halbjahr 2021 Umsatz, Gesamtleistung und Ergebnis und erhöht Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021

Kirchseeon, 10. August 2021 - Die Geschäftsführung der HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A2TSCH) erhöht aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung die Prognose der Unternehmensgruppe für das laufende Geschäftsjahr 2021. Für das Gesamtjahr wird nunmehr ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in einer Bandbreite von 26 Mio. € bis 28 Mio. € erwartet. Bislang war ein EBIT von rund 20 Mio. € prognostiziert worden. Im Hinblick auf den Umsatz der HÖRMANN Gruppe geht die Geschäftsführung von einer Bandbreite zwischen 600 Mio. € und 620 Mio. € aus (bisherige Prognose: 540 Mio. € bis 560 Mio. €). Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen stieg der Umsatz der HÖRMANN Industries GmbH in den ersten sechs Monaten 2021 im Vergleich zur Vorjahresperiode (234,2 Mio. €) um rund 26,5 % auf rund 296,3 Mio. €. Von der Umsatzsteigerung entfallen ca. 15 Mio. € auf ergebnisneutrale Materialpreiseffekte. Mit einer um rund 36,3 % über der Vorjahresperiode (231,5 Mio. €) liegenden Gesamtleistung von rund 315,6 Mio € konnte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern von -0,4 Mio. € in der Vorjahresperiode auf rund 13,8 Mio. € verbessert werden. Die vom Konzern getroffenen Prognosen zum erwarteten Geschäftsverlauf basieren auf der Annahme, dass sich die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland und im Euroraum - entsprechend der Konjunkturprognosen - weiter erholt. Etwaige darüber hinausgehende negative gesamtwirtschaftliche Entwicklungen wie zum Beispiel ein erneuter Shutdown der Wirtschaft oder einzelner wichtiger Kunden können jedoch dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2021 von den prognostizierten Werten abweichen. Der Konzernzwischenbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2021 wird am 31. August 2021 unter http://www.hoermann-gruppe.de/investor-relations/finanzpublikationen/ veröffentlicht.

